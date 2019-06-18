Обращение Лукашенко к президенту Египта выглядело почти как упрек 8 18.06.2019, 15:32

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Фото: REUTERS / VASILY FEDOSENKO

И все же он наградил его орденом.

Во Дворце Независимости состоялась встреча Лукашенко и Абдель Фаттаха аль-Сиси.

Заметными достижениями политики похвастаться не смогли.

– Во время моего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Должен сказать, что мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий и удвоили наш товарооборот. У нас он был около $ 50 млн, сейчас свыше $ 100 млн. Это хорошее начало, но не предел, – цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Ранее в Каире ранее был дан старт совместному проекту по производству автомобильной техники МАЗ. В 2018 году произведены 72 единицы. «Салiдарнасць» обращает на внимание на факт, что слова Лукашенко прозвучали чуть ли не как упрек:

– Важно на этой стадии становления этого предприятия поддержать производство заказами египетского государства. Необходимо дать ему возможность развернуться и самостоятельно наработать портфель заказов. Для стабильной рентабельности завод должен выпускать не менее 350-400 единиц техники в год.

Лукашенко также сообщил:

– В настоящее время в Беларуси проходят обучение всего 20 египетских граждан. Мы выделили образовательные гранты гражданам Египта на обучение в белорусских вузах. Это только начало. Мы хотели бы видеть ваших молодых людей, стремящихся получить современное образование в Беларуси, в большем количестве.

Несмотря на некоторую неудовлетворенность, Лукашенко наградил президента Египта орденом Дружбы народов.

Абдель Фаттах аль-Сиси пригласил главу Беларуси посетить Египет.