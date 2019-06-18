В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с чемпионом Польши 1 18.06.2019, 16:09

Футбольные фанаты польского и белорусского клубов поддерживают дружеские отношения.

В Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20, по результатам которой чемпиону Беларуси БАТЭ выпало соперничать с польским "Пястом", пишет "Прессбол".

Первый матч пройдет 9 или 10 июля в Борисове, ответный — 16 или 17 июля в Гливице.

Как известно, фанаты борисовского БАТЭ и "Пяста" из Гливиц поддерживают дружеские отношения.

Их общение началось в 2010-м, когда после евровыезда в Копенгаген борисовчане заглянули на домашний матч "сине-красных" с "Катовице". "Белорусы были спалены хозяевами, но к ним отнеслись по-приятельски, и с тех пор начался плотный контакт между представителями обеих тусовок", — информирует Ultras Wiki. Фанатский союз БАТЭ и "Пяста" был оформлен в августе 2011-го на лигочемпионском матче в Граце. С тех пор болельщики команд постоянно поддерживают связь, посещают матчи союзников. Но так как между Борисовом и Гливице тысяча километров и визовый режим, делать это непросто. Польские "кибицы" компенсируют дефицит выездов в Беларусь поддержкой борисовской команды на европейской арене, а борисовчане по мере возможностей выбираются на матчи экстраклассы.