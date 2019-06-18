Ученые раскрыли секрет «щенячего взгляда собак» 2 18.06.2019, 16:15

2,472

Исследователи изучили анатомию мимических мышц собак и волков.

Печальный взгляд у собак, от которого у людей «тает сердце», — это скорее стратегия выживания, чем проявление дружбы. Об этом говорится в исследовании «Эволюция анатомии мышц лица у собак» британских и американских ученых, пишет theБабель.

Исследователи отмечают, чтобы эффективнее взаимодействовать с человеком, у собак в процессе одомашнивания изменилась анатомия мимических мышц, и они научились двигать внутренней частью бровей интенсивнее, чем волки. Это движение увеличивает размер глаз и делает их похожими на детские, что привлекает людей. Кроме того, благодаря движению бровей собака может имитировать огорченное лицо.

«Результаты исследования свидетельствуют о том, что выразительные брови у собак могут быть результатом бессознательных предпочтений людей, которые влияли на селекцию во время приручения», — отмечает доктор Джулиан Камински, который возглавлял исследование в Университете Портсмута.

В процессе одомашнивания собаки научились хорошо считывать коммуникативные сигналы, которые подают люди. И делают это лучше не только волков, но и шимпанзе.

Авторы решили изучить анатомию мимических мышц собак и волков. Для этого они исследовали мимические мышцы четырех волков и шести собак разных пород. Выяснилось, что анатомия мимических мышц у них очень похожа. Различия лишь в строении мышцы LAOM (levator anguli oculi medialis), которая поднимает внутреннюю часть брови: у волков она развита гораздо меньше, чем у собак. Также у большинства собак по сравнению с волками оказалась более развитой мышца RAOL (retractor anguli oculi lateralis), поднимающая внешний угол глаза до уха. Интересно, что этой мышцы вообще нет у сибирских хаски, одной из старейших пород, которая ближе к волкам, чем другие породы.

Исследования показали, что собаки устанавливают зрительный контакт с человеком с раннего возраста, благодаря чему они понимают, направлено на них внимание или нет, а также игнорируют указательные жесты людей, если не видят их глаз.