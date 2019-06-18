Меркель - Зеленскому: Санкции сохранятся, пока Россия не вернет Крым 2 18.06.2019, 16:27

Президент Украины и канцлер Германии встретились в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что европейские санкции против России сохранятся до возвращения Крыма под украинский суверенитет.

Об этом она заявила 18 июня на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину», — сказала Меркель.

Напомним, 12 июня послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма.