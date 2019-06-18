Семья «грозы белорусской молочки» владеет землей на $1 миллиард 18.06.2019, 17:28

Александр Ткачев

Forbes рассказал об имуществе cемьи экс-министра сельского хозяйства РФ Ткачева.

Самым дорогим земельным наделом в РФ владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, следует из рейтинга самых дорогих землевладений России, составленного Forbes Russia, пишет "Интерфакс".

По данным издания, семейная фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева распоряжается 649 тыс. га земли стоимостью 68,5 млрд рублей (около $1 млрд).

На втором месте располагается агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова с 412 тыс. га (45,6 млрд рублей).

На третьем месте находится самый большой по площади земельный банк - 1 млн га земли комплекса "Мираторг" братьев Линников оценен в 45 млрд рублей.

Стоимость всей земли, подконтрольной двадцатке крупнейших землевладельцев России, составляет 471,7 млрд рублей, или $7,3 млрд.

Сельскохозяйственные земли агрохолдингов оценивались исходя из их площади и расчетной цены 1 га.

Белорусам экс-министр сельского хозяйства РФ запомнится по многочисленным "молочным войнам". В свое время Александр Ткачев посоветовал белорусским производителям молока искать другие рынки сбыта.