Пленный украинский моряк о возможном возвращении России в ПАСЕ: Это вообще нормально? 6 18.06.2019, 17:42

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Денис Гриценко

Фото: AFP

Капитана Дениса Гриценко удивила новость о возможности снятия с российской делегации санкций.

В Москве состоялись следственные действия в отношении очередного военнопленного украинского капитана второго ранга с катера "Бердянск" Дениса Гриценко, пишет "Сегодня".

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор защиты 24 пленников Николай Полозов, Гриценко "не сообщил ничего нового, кроме сведений, предусмотренных статьей 17 III Женевской конвенции".

Адвокат моряка приобщил копию приказа Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019, согласно которому власти Российской Федерации обязаны незамедлительно освободить 24 украинских моряка, вернуть захваченные корабли и до 25 июня 2019 года предоставить отчет о выполнении приказа.

Гриценко рассказал, что полторы недели назад его перевели в камеру в корпусе, где нет горячей воды, а также что письма приходят с очень большой задержкой.

Полозов передал моряку последние новости – о встрече родственников военнопленных с президентом Владимиром Зеленским и о поездке последнего во Францию, президент которой Эммануэль Макрона сделал заявление в поддержку пленных моряков.

"Говорили и о предстоящей сессии ПАСЕ. Денис был очень удивлен информации о предстоящем голосовании по резолюции о возвращении права голоса российской делегации. Вроде бы в январе ПАСЕ приняла резолюцию о немедленном освобождении украинских военных моряков, власти России так ничего до сих пор и не сделали для ее выполнения и тут же другая резолюция о возвращении российской делегации. Это вообще нормально? Так в ПАСЕ принято?" – задается риторическим вопросом Полозов.