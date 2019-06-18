Сотрудницы «БЕЛМАШ» добились возможности работать у станка в купальниках из-за жары 35 18.06.2019, 17:49

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Фото: Сергей Брояк

Правило действует, когда температура воздуха превышает 27 градусов.

На белорусском предприятии «БЕЛМАШ» сотрудницам разрешили работать у станка в купальниках. Причиной тому стала установившаяся аномальная жара в начале июня на территории Беларуси, которая повлияла на производительность труда.

По требованию женской половины коллектива руководство компании обновило правила дресс-кода для данной категории сотрудников на территории предприятия. Теперь тут можно встретить девушек, тестирующих продукцию компании – деревообрабатывающие станки, в купальниках, пишет telegraf.by.

По новым правилам, тестировщицы оборудования могут быть одеты в купальник или красивое белье, не мешающие основному виду деятельности. Для защиты используются фартук, очки и перчатки. Правило действует только в тех случаях, когда температура воздуха превышает 27 градусов по Цельсию.