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Минское «Динамо», «Шахтер» и «Витебск» узнали соперников по квалификации Лиги Европы

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  • 18.06.2019, 18:15
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Иллюстрационное фото

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка первого квалификационного раунда футбольной ЛЕ.

В Ньоне прошла жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20, в ходе которой минское "Динамо", солигорский "Шахтер" и "Витебск" узнали своих соперников, передает pressball.by.

Минское "Динамо" сыграет с латвийской "Лиепаей".

"Шахтер" сразится с мальтийским "Хиберниансом".

"Витебск" выяснит отношения с финским "Куопио".

Матчи 1-го квалификационного раунда пройдут 11 и 18 июля 2019 года. Жеребьевка 2-го раунда отбора состоится 19 июня.


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