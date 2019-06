Bank of America спрогнозировал обвал цен на нефть до $40 2 18.06.2019, 18:19

Аналитики рассказали о «сценарии обвала» цен на «черное золото».

По мере того как мировая экономика тормозит под ударом торговых войн, а Китай и США демонстрируют неготовности идти на уступки в тарифных спорах, на рынке нефти возрастает вероятность «сценария обрыва» - резкого падения котировок до уровней сланцевого шока 2014-15 гг.

Такую оценку в обзоре «Global Energy Weekly: Three macro puts and an oil cliff» дают аналитики Bank of America Merrill Lynch, передает finanz.ru.

Темпы экономического роста в крупнейших странах-импортерах сырья стремительно замедляются: ВВП Китая растет с минимальной скоростью за последние 28 лет (6,4% ), а китайская промышленность в мае показала худший результат в 2002 года - лишь 5% роста год к году.

В прошлом году в техническую рецессию скатилась Италия, в минусе оказался ВВП Германии, а в 2019-м начали падать экономики Бразилии и Южной Кореи. В результате спрос на нефть в мире существенно не дотягивает до ожиданий добывающих стран. В этом году мировой экономике потребуется всего 0,93 млн баррелей дополнительных поставок в день. В следующем году существенного ускорения спроса не будет - он вырастет лишь на 1 млн баррелей в сутки, прогнозируют в BofA.

Это меньше, чем скорость, с которой растет сланцевая добыча в США. За минувшие 12 месяцев американски нефтяники добавили на рынок 1,4 млн баррелей дополнительной добычи, а в следующем году, по прогнозу Минэнерго, увеличат производство еще на 1,35 млн баррелей в день.

В этих условиях удерживать цены на нефть относительно стабильными помогают три фактора: это ожидания, что ФРС возобновит снижение ставок и поддержит рынки дешевой долларовой ликвидностью; готовность ОПЕК сокращать добычу, чтобы не допустить дисбаланса, а также вера в благоразумие Дональда Трампа и его способность свернуть торговую войну, если риски будут слишком высоки, перечисляют аналитики BofA.

Худший сценарий для нефтяных цен заключается в дальнейшей эскалации напряженности между США и Китаем, который может вылиться в отказ Пекина соблюдать антииранские санкции Белого дома, предупреждают в банке.

Если Китай возобновит закупки нефти в Иране в досанкционных масштабах, цены могут рухнуть до 40 долларов за баррель WTI, прогнозирует BofA.

Тегеран был крупнейшим поставщиком нефти в КНР до тех пор, пока Белый дом не встал на пути, напоминают в банке. На май добыча нефти в Иране рухнула до минимума с моменты войны с Ираком в 1980 году и составил лишь 2,4 млн баррелей в сутки.

Экспорт, по данным МЭА, обвалился практически в 5 раз - до 400 тысяч баррелей в день.

Китай присоединился к американским санкциям в ноябре прошлого года и к марту отказался от поставок иранской нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, отмечают в BofA. Однако в апреле вновь начал наращивать закупки, по мере того, как стало ясно, что торговые переговоры зашли в тупик.

«Дальнейшее введение пошлин может спровоцировать Китай на кооперацию с Ираном. Если китайские НПЗ начнут закупать значительные объемы иранской нефти, WTI может упасть до 40 долларов», - говорится в обзоре BofA.