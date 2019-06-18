США дополнительно выделят Украине $250 млн на оборону 3 18.06.2019, 18:43

Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности Украины.

Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Пакет должен быть предоставлен по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны.

В ведомстве отметили, что таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т. ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности.

Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

В нынешнем пакете помощи по безопасности предусматривается предоставление Украине как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.