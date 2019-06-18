ВСУ: РФ держит в Крыму и на границе с Донецкой и Луганской областями 82 тысячи военных 5 18.06.2019, 19:12

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Речь идет об активных войсках РФ.

Возле украинской границы в Луганской и Донецкой областях, а также в оккупированном Крыму Россия держит порядка 82 тыс. военных.

Об этом 18 июня на брифинге в Киеве сообщил начальник управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гудзь, информирует "Интерфакс-Украина".

"Общее количество личного состава, который Россия держит вдоль государственной границы Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной республике Крым составляет около 82 тыс. военнослужащих", – сказал он.

По словам Гудзя, речь идет об активных войсках.

Он отметил, что в Крыму Россия скрывает современные самолеты Як-130, Миг-29, Су-30М и вертолетыМи-35М и Ми-24.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

19 декабря 2018 года на тот момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов говорил, что РФ вкладывает колоссальные ресурсы, чтобы стянуть войска на границу с Украиной.

В феврале 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что общая численность российских войск вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тыс. человек, еще около 2 тыс. российских военных и около 35 тыс. пророссийских боевиков находятся на Донбассе.