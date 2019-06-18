Британия: Джонсон выиграл второй тур выборов лидера Консервативной партии 1 18.06.2019, 20:25

Борис Джонсон

Кандидатуру Джонсона во втором раунде поддержали 126 из 313 депутатов Консервативной партии.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил во втором раунде голосования за кандидатов на должность председателя Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сегодняшнем голосовании участвовали шесть кандидатов, прошедших первый раунд. Для того, чтобы остаться в предвыборной гонке, необходимо было получить не менее 33 голосов депутатов-консерваторов.

Кандидатуру Джонсона во втором раунде поддержали 126 из 313 депутатов Консервативной партии. На втором месте - министр иностранных дел Джереми Хант с 46 голосами, на третьем - министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув с 41 голосом.

Также продолжают борьбу за пост министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, получивший 37 голосов, и глава МВД Саджид Джавид - 33 голоса.