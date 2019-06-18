Кудрин и социальный взрыв Александр Хоц

18.06.2019, 21:11

12 миллионов за чертой бедности Пескова не волнуют.

Секретарь Песков назвал слова "счетовода" Кудрина о бедности в России ("ставшей позором"), "эмоциональным проявлением". Действительно, более 12 миллионов за чертой бедности (на двадцатом году путинского курса) - не повод для кремлевских "эмоций".

"Не повернув головы качан и чувств никаких не изведав", Песков по-своему прав: "социальный взрыв" его в России не застанет. До того, как "взрывоопасные" нищеброды доберутся до любимых часов за миллионы рублей, - Песков уже не будет пресс-секретарём, подлетая куда-нибудь ближе к Лазурному берегу, вилле и яхте.

Вопросы не к Пескову, а к Кудрину. Героически пытающемуся сохранить признаки порядочности на лице, - но пашущему на корпорацию, сумевшую довести число нищебродов в стране до 12,5 миллионов.

Да и к самим нищебродам (честно говоря) давно накопилась парочка вопросов: "Чё сидим-то?" и "Доколе?"

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