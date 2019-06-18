У россиян хотят забирать земельные участки за нескошенную траву и мусор на них.

Травка зеленеет, солнышко блестит. Пристав с предписанием в сени к нам летит.

Чиновники Минэкономнедоразвития РФ предлагают изымать у россиян земельные участки за нескошенную траву и мусор на них.

Ну а что, все справедливо: право собирать валежник в обмен за обязательство убирать траву.

Намерения, как всегда благие. На этот раз противопожарные. За "сжигание пожнивных остатков, зарастание земельного участка сорной растительностью, накопление бытовых отходов..." теперь предусмотрен не просто штраф. Отныне, если органы государственного пожарного надзора посчитают, что у вас на участке травка слишком высокая, мусора и хлама больше, чем им хотелось бы, а сорняк вы сжигаете не по правилам, то выдадут вам предписание привести все согласно "требованиям пожарной безопасности". Если за 6 месяцев не исправитесь - землю изымут через суд и продадут на торгах.

Вот так чиновники теперь будут бороться с лесными и прочими пожарами. А на самом деле - набивать себе карманы. Законопроекты крайне коррупционноемкие и предполагают широкое поле для толкований и злоупотреблений со стороны должностных лиц в отношении как дачников, так и предпринимателей.

Своей земли могут лишиться, например, и многие пожилые сельские жители, и испытывающие временные финансовые трудности граждане (исключение - те, кто проходит процедуру банкротства или взял землю в ипотеку), и еле-еле сводящие концы с концами из-за кризиса фермеры.

Короче, косите, россияне! И, конечно, коситесь. Если вы садовод-огородник или дачник, то в сторону завистливого соседа-стукача, который углядит на вашем участке далекий заросший "медвежий угол" или не забетонированную по всем нормам площадку под мангал. Если предприниматель, то в сторону злых конкурентов и голодных проверяющих.

Но это все еще цветочки, ягодки будут впереди.

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