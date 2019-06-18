Глава МИД Польши: Мы не построим сильный Евросоюз без США 1 18.06.2019, 22:24

Яцек Чапутович

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Яцек Чапутович рассказал в Берлинском университете имени Гумбольдта о польском видении ЕС.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что не удастся построить сильный Европейский союз в оппозиции к США. Глава МИД Польши прочитал лекцию в Берлинском университете имени Гумбольдта о польском видении Евросоюза. Министр подчеркнул необходимость сотрудничества с США, передает «Радио Польша».

«Только военная мощь США может, на самом деле, сдержать и в случае необходимости защитить от агрессивной политики России. Без нее Москва не будет считаться с Европейским союзом, принимая во внимание ее военную силу», - сказал министр Чапутович.

Глава внешнеполитического ведомства отметил высокую явку на выборах в Европейский парламент в Польше и проевропейские настроения поляков. Также он подчеркнул, какую важную роль играют национальные парламенты.

«Мы считаем, что усиление демократической легитимности Евросоюза может произойти, прежде всего, благодаря увеличению роли национальных парламентов, которые должны иметь большее влияние на законодательство на европейском уровне. Например, этого можно достичь с помощью процедуры «красной карточки»», - добавил он.

После лекции главы польской дипломатии состоялась дискуссия со студентами. Яцек Чапутович встретился с поляками, проживающими в Германии. Они обсуждали среди прочего подготовку к польско-немецкому круглому столу, который должен состояться в среду, 19 июня.