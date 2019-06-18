Сколько белорусов делают покупки онлайн? 18.06.2019, 22:47

Все больше покупок белорусы делают в интернете.

Белорусы все больше покупок делают через интернет, хотя рынок электронной коммерции у нас пока только начинает развиваться – заявили сегодня в столице специалисты от онлайн-торговли. Что и где покупают в интернете наши сограждане?

Каждый второй белорус в прошлом году закупался онлайн – следует из исследования компаний deal.by и Озон, представленного сегодня в Минске. Больше всего покупают через интернет косметику, одежду и обувь, технику и электронику, а также товары для детей, передает «Белсат».

«По Беларуси средний чек составляет около 3300 рублей. Что является достаточно близким к среднему чеку по Российской Федерации. Что показывает, что в среднем покупательная способность практически одинакова. Доля е-кома в Беларуси составляет от 3 до 4%, то есть рынок еще в своей стадии развития, и у покупателя еще нет привычки покупать в интернете», – говорит руководитель международной доставки Ozon Бb>Дмитрий Лавров.

При этом растет доля белорусов, покупающих товары на иностранных онлайн-площадках. 98% из них делают покупки в китайских магазинах. Около половины покупателей – в возрасте до 30-ти лет. А белорусским магазинам доверяют люди более зрелого возраста.

«Это вопрос цены. Ведь беларусы достаточно чувствительны к вопросу стоимости. Второй фактор – это отсутствие ассортимента. И мы это видим особенно по областным городам и областям. Очень большой процент покупателей на китайских и других зарубежных сайтах просто потому, что в областях нет достаточного ассортимента», – говорит руководитель Deal.by Максим Маринич.

Для содействия развитию отечественного малого и среднего бизнеса сейчас создают Ассоциацию интернет-коммерции. Она выступит адвокатом интересов белорусского малого и среднего бизнеса, которому сложно конкурировать с зарубежными магазинами из-за необходимости проходить сертификацию.

«Необходимо поддерживать и отечественного продавца, и отечественного производителя прежде всего. К сожалению, мы последние годы наблюдаем тенденцию падения доли продажи товаров именно белорусского производства. Особенно остро стоит вопрос по непродовольственным товарам», – рассказывает начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Бразовская.

Поддерживать можно по-разному. Вот председатель правления «Беллегпрома» Татьяна Лугина предложила ввести дополнительные регулировки для магазинов секонд-хенд. Мол, это они мешают развиваться отечественной легкой промышленности. Но такие меры в сети не работают.

«Это иллюзия, что запретительные меры кому-то в чем-то помогают. Часто запретительные меры очень расслабляют локальных игроков и их ничего не подталкивает. Белорусским площадкам, интернет-магазинам нужно растить сервис. Вот на это обращать внимание – сервис и ассортимент», – высказывает мнение руководитель Deal.by Максим Маринич.

И пока что белорусы в среднем все-таки больше денег оставляют в отечественных интернет-магазинах, чем в иностранных, – 70 рублей против 25-ти на чек. Но расходы в зарубежных магазинах растут, особенно с учетом разрешения безналогово получать посылки на двести евро в месяц.