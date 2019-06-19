Мишеля Платини освободили из-под стражи 19.06.2019, 7:42

Мишель Платини

Экс-президента УЕФА в течение нескольких часов допрашивали в полиции.

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини освобожден из-под стражи. Об этом его адвокат сообщил агентству AFP в ночь на среду, 19 июня, передает dw.com.

Платини несколько часов допрашивали в рамках расследования возможной фальсификации итогов голосования о месте проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Мишель Платини был задержан полицией в пригороде Парижа 18 июня. По делу о фальсификации результатов выбора страны - хозяйки ЧМ-2022 в статусе "свободного подозреваемого" также проходит бывший министр внутренних дел Франции Клод Геан.

Коррупционные обвинения в адрес Платини

В марте 2019 года британская газета The Sunday Times опубликовала журналистское расследование, согласно которому катарская телекомпания "Аль-Джазира" в течение трех лет перечислила Международной федерации футбольных ассоциаций почти 900 млн долларов за права на трансляцию игр и в качестве бонуса за то, что футбольная ассоциация при определении страны - хозяйки ЧМ-2022 сделала выбор в пользу Катара.

Согласно расследованию, подозрения в коррупции падали, в числе прочих, и на Мишеля Платини. За право проведения ЧМ-2022 с Катаром соревновались Австралия, Южная Корея, США и Япония.