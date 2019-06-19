Ребята, вы на какой планете живете? Виктор Горбачев

19.06.2019, 7:49

Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Сказочников в белорусском правительстве – хоть пруд пруди.

500 у.е. и 80 лет — близнецы братья.

Не поверите, однако. Все это из одной оперы. И она уже длится долго. Не просто долго. Несколько десятилетий. Одно и тоже. Люди приходят и уходят, а воз и ныне там. Давно это было — обещали всем по 1000 условных. Потом чуть ориентир сменился — до 500. Осознали, что за 1000 баксов, можно с такими экономическими успехами лет 50 еще шкрябать до горы и пика коммунизма. Снизили свое обещания. Пополам. И вот, до этих 500, мы все бредем и бредем. Ждем-с, когда рак за горой свиснет и 500 станут реальностью.

И вот, на арену выходят новые цифровые ориентиры. Жизненные. Пост министра здравоохранения получает новый человек. Из рук в руки. Именно получает. Из рук гражданина Лукашенко. Как бы. Не председатель (премьер-министр) правительства формирует себе и подбирает новых министров, понимаете? А Лукашенко сам отбирает, ставит, назначает, утверждает и вручает посты, кресла, должности, погоны и прочие земельные и денежные «блага». Ну, не привыкать. Что министра, что директора плодоовощной базы — один назначает и снимает. А вот при провалах и пролетах назначенного, назначающий остается в стороне, а все остальные гребут потом по полной. Кто летит с поста, кто на нары.

Ладно, чуть про нового министра. Наверное, хороший специалист. Не знаю. Но зачем же начинать с обещаний? Ну, сколько можно, на одни и те же грабли? Или это пример с вышестоящих начальников берется? Так уверенно и бодро заявить такое!

Мол, «в Беларуси намерены увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет», - заявил министр здравоохранения Владимир Караник на пресс-конференции, посвященной Дню медицинского работника. Мол, на данный момент этот показатель превышает 74 года. И, планируется продолжить тенденцию к росту, превысив рубеж в 80 лет.

По словам Владимира Караника, развитие белорусского здравоохранения на деле доказывает социальную ориентированность государства. И да, скоро не будет очередей в поликлиниках. Вообще. Планы есть такие.

Ребята, вы это, в какой стране живете? На какой планете? Вот зачем!? Зачем обещать то, о чем известно только Богу и нами не выполнимо сейчас? Не рассказывайте Богу о своих планах, не смешите его. Вы на наших кладбищах давно были-то? Размеры их увеличения день ото дня видели? Таблички рождения и смерти почитайте, между могильными рядами побродите в тиши. Там средний возраст и увидите.

Про 80 и выше — это не тут и не сейчас. Просто занимайтесь медициной. Сказки же есть кому писать и говорить. Ну, например, пусть БТ этим и дальше занимается. Или Белстат. А Вы? Тем, чем положено займитесь. Своим делом. Обещания оставьте тем, кто желает быть в политике и кресле до самого последнего! Ну, до 80 и выше. С передачей поста по наследству.

Гражданин новый министр, есть маленькая просьба, вот не начинайте свою карьеру на посту министра с таких высоких и многообещающих слов. Не надо. Будьте ближе к народу. Будьте реалистом. Ибо. Ибо сказочников у нас пруд пруди. Или, не уж то наш народ настолько далек от жизни и считается «хавающим» все идиотом, что ему можно все и всегда обещать, вешать на уши? Любые цифры, разнарядки и красивые обещания и слова оставьте где нить в недрах своих глубинных. Вот не говорите это людям. А то и правда поверят, что это страна для жизни.

А так да. Здоровья всем, не хворать и лет до 100! Держитесь!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»