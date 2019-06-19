Каждый третий белорус работает не по специальности 19.06.2019, 8:11

Многим современным профессиям в стране даже и не учат.

Около трети белорусов работают не по специальности, полученной в университете. Некоторым современным профессиям у нас еще даже и не учат, сообщает «Белсат».

По данным Белстата, последние три года 25-30 % белорусов меняли профессию. Некоторые приходят к этому раньше, чем получают первый диплом. Они не уверены, что выбранная ими специальность сможет их обеспечить или стать делом жизни.

Сейчас в спросе не только основные знания, но и софт скилс. То есть: критическое мышление, умение адаптироваться для новых задач и возможность налаживать новые контакты. Теперь за новыми знаниями идут не только вчерашние абитуриенты, но и люди пожилого возраста.

Среди профессий будущего в Беларуси называют не только отрасль IT, а еще и логистику, архитектуру и строительство, инженерную сферу, аналитику и сервисные специальности. В образовании будет больше нелинейных тенденций – когда человек получает навыки не через учреждение, а из других источников.

Продолжение – смотрите в видео.