Финские «канарейки», латвийские легенды и мальтийские «шотландцы»: с кем белорусы сыграют в Лиге Европы 19.06.2019, 8:35

Анализ соперников минского «Динамо», «Шахтера» и «Витебска».

Издание pressball.by опубликовало статью о командах, с которыми белорусам предстоит встретиться в Лиге Европы.

КУОПИО ПС (Финляндия)

"Витебск" стартует во второй еврокубковой кампании в истории с противостояния с бронзовым призером чемпионата Финляндии. Первый международный опыт северян, напомним, получился провальным. Еще под вывеской "Локомотив-96" в Кубке обладателей кубков-1998/99 витебляне получили на выезде 1:8 от болгарского "Левски". Дома была ничья 1:1, но она едва ли утешила белорусов.

Спустя 21 год "Витебск" попытается добиться первой в истории еврокубковой победы. В гости приедет финский "Куопио". Вообще, его принято называть "Куопио ПС" — то есть, "Kuopion Palloseura", но второе слово означает не более чем "футбольное общество". Клуб носит "желто-черные" цвета, из-за чего имеет прозвище "канарейки".

"Куопио" — типичный финский середняк, представляющий 100-тысячный одноименный город на берегу живописного озера Каллавеси. Несколько его районов находится на островах. В общем, красота.

Куопио

На фото выше старый стадион клуба "Вяйнелянниеми", здесь "Куопио" выступал до 2005 года, когда закончилась реконструкция арены в центре города. Сейчас она называется "Савон Саномат Ареена" и вмещает 4700 зрителей.

"Савон Саномат Ареена"

"Куопио" — пятикратный чемпион Финляндии, правда, последний титул завоевывал очень и очень давно — в 1976 году. 10 раз команда брала серебро, дважды — бронзу, в том числе в минувшем чемпионате. Еще два раза выигрывала Кубок, однако с тех пор также минуло немало лет — последний трофей доставался ей в 1989 году. Кстати, уже в начале "десятых" "Куопио" трижды подряд добирался до финала Кубка (в 2011, 2012 и 2013-м), однако неизменно там проигрывал.

Нынешнему прогрессу "канарейки" обязаны главному тренеру 43-летнему Яни Хонкавааре, который возглавляет команду с 2017 года. Будучи игроком, он звезд не снискал, пик карьеры Хонкаваары — выступление за команду "ТП-Сейняйоки", с которой провел аж 10 матчей в сильнейшем финском дивизионе.

Яни Хонкаваара

Зато Яни удалось стать неплохим тренером, причем он также выбирался из низов. Закончив карьеру в скромном "Виикингите" в 2006 году, что в Восточном Хельсинки, он тут же возглавил его дубль, а в 2010 ушел на повышение в ХИФК. Столичный клуб тогда болтался в третьей лиге, и с приходом Хонкаваары сразу же шагнул лигой выше. Однако пока тренер отъезжал на сезон в "Гнистан", успел снова понизиться в классе. Пришлось ему вернуться — и ХИФК вновь тут же вышел в Д2, а позже после долгого перерыва вернулся в элиту.

Хонкаваару пригласили в "Куопио", который финишировал в сезоне-2016 на седьмом месте. С ним провинциальный клуб сразу же взял серебро, а на следующий год завоевал бронзу. Отставание от лидера, правда, было очень большим.

Чемпионат Финляндии-2018

Так как финское первенство проходит по системе "весна-осень", оно сейчас также в самом разгаре. "Куопио" после 12 туров идет на том же третьем месте, имея в активе 19 очков. Столько же у "Ильвеса", который строчкой выше, и этот дуэт на балл отстает от лидирующего "Интера" из Турку. Кстати, если в прошлом сезоне Вейккауслиига играла по "гладкой" системе, то с этого сезона планируется деление на шестерки.

Что касается выступления в еврокубках, то лучшим был сезон-2012/13, в котором "Куопио" прошел два раунда (это единственный раз). В Лиге Европы "канарейки" сначала переиграли валлийский "Лланелли" (2:1, 1:1), затем израильский "Маккаби" из Нетании (0:1, 2:1), а затем в первом матче одолели дома турецкий "Бурсаспор" — 1:0. Правда, выезд в Турцию закончился провалом — 0:6. В прошлом же сезоне "Куопио" остановился на 1-м квалификационном раунде ЛЕ, уступив датскому "Копенгагену" — 0:1, 1:1.

Клубом владеет финский бизнесмен Ари Лахти, а должность спортивного директора занимает россиянин Константин Шипулин. Что касается состава, то самыми дорогим футболистами, по версии интернет-портала Tranfermarkt, являются форвард Расмус Карьялайнен, который с 17 голами стал вторым бомбардиром прошлого чемпионата, а также хавбек Петтари Пеннанен. Стоимость каждого — 350 тысяч евро.

Расмус Карьялайнен

Из любопытных личностей стоит отметить 33-летнего эстонского форварда Атса Пурье, имеющего за плечами 65 матчей за свою национальную сборную. Колумбийский защитник Карлос Мурильо до переезда в Финляндию восемь лет провел в одном из сильнейших клубов родины "Онсе Кальдас". 21-летний хорватский форвард Винко Сольдо выступает за "желто-черных" на правах аренды из загребского "Динамо". Опытный вратарь Отсо Виртанен поиграл за шотландский "Хиберниан". В составе также есть ганский хавбек Ройбен Айярна, сенегальцы Бабакар Диалло и Исса Тиав, камерунец Таби Манга, бразилец Ранжел, азербайджанец Джем Фелек. Словом, полный интернационал.

С "Куопио" белорусские клубы прежде не встречались, однако БАТЭ, минское "Динамо", "Гомель" имели опыт встреч с другими командами из Суоми и проходили из без особых проблем. Так что "Витебск" вполне можно посчитать за фаворита в этом противостоянии.

Прогноз "ПБ". Победа "Витебска" дома, ничья в гостях — проход в следующий раунд.

ЛИЕПАЯ (Латвия)

Соперник минского "Динамо" — молодой латвийский клуб, который возник после "смерти" лиепайского "Металлурга" в 2014 году. "Металлург" имел богатую историю, отсчитывавшуюся с 1913 года. Если помните, в сезоне-2007/08 этот клуб встречался с брестским "Динамо" в Кубке УЕФА и успешно прошел белорусов — 1:1 в Риге, 2:0 в Бресте. Однако нынешняя "Лиепая" не является его преемником и свою историю только начинает.

Образовавшись в январе 2014-го, уже в марте "Лиепая" была включена в чемпионат, причем сразу в элитный дивизионе и сразу заняла там четвертое место, а также добралась до полуфинала Кубка. Более того, в сезоне-2015 лиепайцы выиграли чемпионский титул, а в 2017-м — взяли серебряные медали, а также Кубок Латвии.

Разумеется, клуб регулярно выступает и в еврокубках, однако стартовый для себя раунд у него получилось пройти лишь однажды — в 1-м квалификационном раунде ЛЕ-2017/18 был обыграл североирландский "Крузейдерс" — 2:0, 1:3. Тем не менее на следующей стадии "Лиепая" спасовала перед соседями из литовской "Судувы" (0:2, 1:0), которая перед этим выбила из розыгрыша солигорский "Шахтер".

Тем не менее у лиепайцев большие амбиции. Неспроста владельцем клуба является легендарный латвийский форвард Марис Верпаковскис. Это один из главных творцов главного достижения тамошнего футбола — попадания на чемпионат Европы в 2004 году. А тренирует "Лиепаю" как раз таки рулевой той сборной и наиболее известный латвийский специалист Александр Старков. Экс-тренер "Сконто" и московского "Спартака" не раз после этого возвращался в национальную команду, а "Лиепаю" возглавил нынешней зимой.

Александр Старков

Впрочем, пока в Вирслиге команда не блистает — после 15 туров она набрала только 17 очков и занимает седьмое место, в то время как лидирующие "Рига" и РФШ имеют уже по 31 баллу. В прошлом же году лиепайцы финишировали на четвертом месте.

Чемпионат Латвии-2018

Общая стоимость команды, согласно данным Transfermarkt, — 3,83 миллиона евро. Самый дорогой игрок — 24-летний хавбек Янис Икауниекс, играющий за "Лиепаю" на правах аренды. Принадлежит же игрок французскому "Мецу", в которых уехал еще в 2014 году и одно время играл там вместе с нашим Сергеем Кривцом.

Президент клуба Марис Верпаковскис и форвард Янис Икауниекс

В прошлом сезоне Икауниекс забил в чемпионате 9 голов, а лучшим снайпером турнира с 10 точными выстрелами стал Гирт Карлсонс, которого вы можете помнить по выступлениям за гродненский "Неман" в сезоне-2014. Примечательно, что в Карлсонсу на момент его бомбардирских подвигов исполнилось уже 37 лет — после окончания чемпионата он завершил карьеру.

Лидерами же команды являются вратарь Кристапс Зоммер, проведший четыре года структуре итальянской "Пармы", 35-летний капитан команды Денис Иванов, звезда лиепайского футбола (более 10 сезонов за "Металлург" плюс 60 матчей за сборную); 31-летний бразильский хавбек Додо, поигравший в загребском "Динамо" и греческой "Лариссе"; 30-летний грузинский форвард Мате Вацадзе, немало поигравший в чемпионате Дании за "Силькеборг", "Виборг" и "Орхус", а также проведший полтора десятка матчей за национальную сборную.

Стоит обратить внимание и на 24-летнего аргентинского форварда Лукаса Дельгадо — воспитанника "Боки Хуниорс", поигравшего в домашней суперлиге за "Темперли". А 31-летний нападающий Владислав Козлов уже приезжал в Беларусь — три года назад он был в составе юрмальского "Спартака" Олега Кубарева, который в Лиге Европы уступил минскому "Динамо" (1:2, 0:2).

2016 год. "Спартак" (Юрмала) — "Динамо" (Минск)

То, кстати, была не единственная встреча динамовцев с латвийцами. Еще дважды они соперничали с рижским "Сконто". В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-1998/99 минчане сыграли вничью 0:0 в Риге, однако дома уступили 1:2. А на той же стадии Кубка УЕФА-2007/08 после гостевой ничьей 1:1 на "Динамо" победили 2:0 и прошли в следующий раунд, где спасовали перед датским "Оденсе".

Домашние матчи "Лиепая" проводит на скромном, но уютном стадионе "Даугава", который вмещает 5100 зрителей и выглядит вот так.

Стадион "Даугава", Лиепая

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ХИБЕРНИАНС (Паола, Мальта)

Соперник солигорского "Шахтера" более чем скромен. Вторая команда Мальты могла стать первой и сыграть в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне "Хибс" шли нога в ногу с "Валлеттой". Для выявления чемпиона в итоге понадобился золотой матч, который "Валлетта" выиграла в серии пенальти. К слову, из Кубка "Хибернианс" вылетел также от столичной дружины, уступив ей в четвертьфинале (тоже в серии пенальти).

Чемпионат Мальты-2018/19

"Хибернианс" представляет город Паола, в котором проживает чуть более 110 тысяч человек. Город это, однако, лишь в мальтийском понимании — для иностранца, оказавшегося на острове, будет довольно сложно его отыскать, ведь между населенными пунктами нет границы. То есть они есть, но могут представлять собой, например, обычный оживленный перекресток — здесь заканчивается один город, а через дорогу начинается другой.

Паола

Клуб имеет богатую историю, которая отсчитывается с 1922 года. Он тогда назывался "Конститушнлз" и представлял пробританскую конституционную партию. Однако вскоре у нее возникли серьезные разногласия с католической церковью, а к религии на Мальте особо трепетное отношение. Голосовать на конституционалистов даже считалось смертным грехом. Поэтому клубу пришлось сменить название. Он взял имя в честь одноименного шотландского клуба, основанного еще в 19 веке в Эдинбурге ирландскими католиками.

С тех пор паолийцы 12 раз выигрывали чемпионат Мальты (1961, 1967, 1969, 1981, 1982. 1994, 1995, 2002, 2009, 2015, 2017), 10 раз Кубок — Кубок (1962, 1970, 1971, 1980, 1982, 1998, 2006, 2007, 2012, 2013), 3 раза — Суперкубок (1994, 2007, 2015). В Кубке УЕФА-1994/95 "Хибс" играли с минским "Динамо" — в квалификационном раунде "бело-голубые" на своем поле победили 3:1, а вот на Мальте проиграли — 3:4, но тем не менее прошли дальше.

Бразилец Рафаэл Ледесма, поигравший в Беларуси и выступавший за "Биркиркару", против Андрея Аджуса.

"Хибернианс" вообще за всю богатую историю (56 матчей в еврокубках) преодолевал один раунд лишь дважды. Впервые — в Лиге чемпионов-2002/03, когда удалось обыграть ирландский "Шелбурн" (2:2, 0:1) (во втором раунде с португальской "Боавиштой" шансов не было — 3:3, 0:4). Второй раз — в ЛЧ-2017/18, когда мальтийцы одержали две победы над эстонский "Инфонетом" — 2:0, 1:0. Но и тут на следующей стадии был более классный соперник — "Зальцбург" (0:3, 0:3).

Тренирует "Хибернианс" итальянец Стефано Сандерра. Он практически не играл в футбол, разве что на любительском уровне. Зато тренировал неисчислимое множество итальянских клубов из глубокого минора: "Л'Аквила", "Изерния", "Потенца", "Фрозиноне", "Тиволи", "Козенца", юношеская команда "Мессины", "Джела", "Барлетта", "Кассино", "Латина". Но постепенно начал подниматься хотя бы на уровень серии "С" — "Салернитана", "Катандзаро", "Витербезе", "Самбенедеттезе", "Расинг Фонди", а в 2018 году взял и махнул на Мальту, где сходу взял первые в жизни медали. А в Солигорске будет его первый еврокубковый матч.

Стефано Сандерра

Главная звезда "Хибс" — 24-летний бразильский форвард Тайлон. Согласно данным Transfermarkt, он стоит 300 тысяч евро. В минувшем сезоне с 18 голами он стал лучшим бомбардиром. Кроме того, стоит выделить вратаря Марко Йовичича, арендованного у сербского "Партизана", сербского же защитника Неманью Радоевича, еще трех бразильцев Марсио, Марсело Диаса, и Тиаго Адана, австрийца Марко Заханека, а также легенду мальтийского футбола Андрей Аджус (79 матчей за сборную).

Стадион "Хибернианс", Паола

Домашние матчи "Хибернианс" проводит на скромном одноименном стадионе в родной Паоле. Вместимость — всего 2968 зрителей. Однако сыграет ли клуб там с "Шахтером", вопрос. Если арена не будет допущена, на помощь, как всегда, придет национальный стадион в Та'Али.

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