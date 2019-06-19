Полинялые погоны мирового жандарма 4 Артемий Троицкий

19.06.2019, 8:54

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Артемий Троицкий

«Вроде не бездельники и могли бы жить».

Да, могли бы, но вместо этого маются дурью.

Вчера, между делом, узнал, что у Ирана имеется свое агит/проп-телевидение, аналогичное нашему RT, причем даже несколько каналов — Sahar TV, Press TV, Hispan TV… Вещают на арабском, английском, французском, испанском. (Почему русский обошли?!) Деньги из госбюджета, более миллиарда долларов в год. Этот небольшой, но очень характерный штришок — лишнее подтверждение тому, насколько похожи эти два государства, Россия и Иран.

В нормальных странах государства заботятся о своем населении (получше-похуже), поддерживают экономику и социальные программы, поощряют науку, образование и технологии, стараются жить в мире и дружбе с другими странами, особенно с соседями. И только РФ с Ираном залупаются, как могут: лезут с войсками на сопредельные территории, угрожают другим суверенным государствам, ведут боевые действия вдалеке от собственных границ, устраивают вооруженные провокации, проводят кибератаки, пугают «радиоактивным пеплом»... Да еще и тратят миллиарды, пытаясь оправдать это дерьмо в глазах мировой общественности и экспортировать свое мудацкое эго.

За это все хулиганские недодержавы сильно не любят, подвергают санкциям, в экономику не инвестируют. Соответственно, уровень жизни людей там падает — при том, что и раньше-то жили совсем не богато. Поистине, «острова невезения»! В этом прóклятом архипелаге еще плещутся Северная Корея с Венесуэлой — но там и масштабы, и амбиции поскромнее… «А могли бы жить» — с нефтью и газом, крокодилом и кокосом. И чего неймется?? Облезлые погоны «мирового жандарма» покоя не дают? Или собственных граждан с молитвами и парадами веселей в узде держать?

Удивительно, но судя по тому, что я вижу в России и что рассказывают знакомые, побывавшие в Иране, население этих стран отнюдь не охвачено ни милитаристским угаром, ни религиозной/идеологической истерией — как это, скажем, было с немецкими и советскими людьми при Гитлера и Сталине. И шиитский фанатизм, и патрио-православное мракобесие — удел маргиналов и государственных телеканалов, а вовсе не факт повседневной жизни народа. Тем более, не его выбор! Фактически, десятки миллионов людей — в заложниках у зловредных режимов. «Несчастные люди-дикари».

Продолжаем вспоминать великую русскую песню (музыка Зацепина, слова Дербенева): «Ребятня и взрослые пропадают зря». Вопрос #1: За что пропадают?? Ответ простой: ни за что. За то, чтобы подпитывать своим трудом и своими налогами захребетную власть. Вопрос #2: И что делать? Ответ: «Им бы понедельники взять да отменить!» В смысле, отменить к чертям эту клику упырей и ее правила. Вопрос #3: Почему не отменяют?!! А на этот вопрос ответ дает продолжение нашей песни, фактически, ее вторая и финальная часть. Тех же авторов, из того же гениального кинофильма. Называется «А нам все равно!» или «Песня про зайцев». Именно этот эпический вокально-инструментальный диптих (а не конъюнктурное словоблудие Михалкова) являет собой подлинный Гимн Российской Федерации. В самый жуткий час. Уверен, что-то похожее найдется и в Исламской Республике Иран. Скажем, такая волшебная трын-трава духоподъемная на стихи именитого перса Омара Хайама:

«Не хмурь бровей из-за ударов рока

Упавший духом гибнет раньше срока.

Ни ты, ни я не властны над судьбой.

Мудрей смириться с нею. Больше проку!»

«... И от страха все быстрее…»

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»