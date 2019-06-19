«Я проработала в этом колхозе с 1997 года – и меня по статье будут увольнять?» 16 19.06.2019, 8:59

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Сельчане в Бешенковичском районе могут потерять свои хозяйства.

С 18 июня начался период защиты в обанкротившемся колхозе в деревне Плисы Бешенковичского района. 80 работников, среди которых одинокие мамы, борются за сохранение рабочих мест, сообщает «Белсат».

«Вон там молочная у нас совсем новая, а вон там телята стояли маленькие, их тоже повывозили. Все, голый сарай остался», – рассказывает телятница Татьяна.

Около 200 коров за долги уже вывезли из хозяйства в Плисах.

«У нас будут забирать и тракторы, и лошадок, чем картофель будем копать – не знаю. Молодняк в хозяйстве «ПлисыАгро» пока стоит, но вскоре и их заберут», – добавляет Татьяна.

Даже реструктуризация задолженности не позволит стабильно работать – прозвучал приговор властей рай- и облисполкомов. Падение надоев списали на бесхозяйственных руководителей и недисциплинированных работников. У последних – другая версия:

«А кто виноват что коровы не видели никогда надлежащих концентратов? Когда они умирают… Телятся – и все, силы у нее нет, и она умирает или на мясокомбинат идет», – рассказывает работник «ПлисыАгро».

Такое недавно видел глава государства и слышал причины, похожие на Плисовские.

«У нас был корм, а из района приехали, пригнали технику и продали наш сенаж. Коровы остались голодные, нечем было кормить», – говорит одна из работниц.

Но так было не всегда – вспоминает один из старожил.

«Когда был один колхоз Плисы, все было на плаву. Техника своя и так далее. Как объединили с совхозом «Синицы», который был в долгах, то нас на дно потянули эти долги».

В Россонском райисполкоме, заявившем в суд об экономической неисправности «ПлисыАгро», успокаивают:

«Назначен антикризисный управляющий. Он будет знакомиться с делами, узнавать не было ли там преднамеренного банкротства и только после этого защитного периода он будет готовить материалы в суд», – говорит зам. председателя Россонского райисполкома Алексей Сапо.

Упомянутый руководитель уже успел познакомиться с работниками предприятия.

«Наш новый кризисный директор сказал – если вы не уволитесь согласно договору, не подпишете договора, вас всех по статье уволим. Я проработала в этом колхозе с 1997-го года, и он меня по статье будет увольнять. За что?», – говорит работница «ПлисыАгро».

В этом вопросе можно держать за слово заместителя председателя Россонского райисполкома:

«Будет предлагаться людям работа. Кто будет отказываться – двухнедельную помощь получит. Кому не будет что предложить, тех людей сократят. Все пройдет в рамках законодательства», – говорит Алексей Сапо.

Хозяйство частями отходит к другим, чтобы спасти животных от голодной смерти. Чтобы не было, как со свиньями, которые тысячами вымирали от голода в хозяйстве «Заречье» Рогачевского района.

Открыт вопрос рабочих мест. Подальше от дома обустройство не подходит, например, одиноким матерям.

«В Вяделево предлагали – так какой смысл туда идти! Меня в 5 утра заберут и вечером привезут. А дети?»,– жалуется работница «ПлисыАгро».

Люди страдают из-за системной ошибки государства – говорит экономист Леонид Злотников:

«Это неэффективная экономика. Поэтому решение лежит в возвращении к системе хозяйствования вклада общества, которое мы можем увидеть в Евросоюзе, и в других развитых странах. Это капиталистическая экономика. Не будет ее – не будет ничего».

Работники из Плисы и окрестностей могут потерять даже свое хозяйство. Если предприятие обанкротится, дома придется приватизировать или арендовать у государства. Мать четверых детей Фаина в отчаянии:

«У меня пенсия маленькая, а если в аренду – не знаю как жить после оплаты дома».

На волоске висит судьба 70-ти неплатежеспособных хозяйств области. В этом году деньги им дали. Дадут в следующем?