Ракетная сделка с Россией отрезала Турцию от рынков капитала 1 19.06.2019, 9:20

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Фото: Burhan Ozbilici/AP

Еврооблигации стали недоступными для Анкары.

Размещения облигаций Турции практически сошли на нет, поскольку инвесторы ждут, введут ли США санкции в отношении этой страны в связи с покупкой российской зенитно-ракетной системы, пишет finanz.ru.

После продажи валютных бондов на рекордные $11 миллиардов на международном рынке в первом квартале объем размещения государственных и корпоративных облигаций упал почти до нуля в апреле-июне, при этом продажи бондов на всех развивающихся рынках выросли примерно на 5%. Единственным эмитентом стала TC Ziraat Bankasi AS, которая привлекла $16,6 миллиона в начале мая, свидетельствует составляемый агентством Блумберг рейтинг андеррайтеров.

"Рынки еврооблигаций закрылись для турецких эмитентов во втором квартале, - отмечает Ксения Мишанкина, старший кредитный аналитик Union Bancaire Privee UBP SA в Лондоне. - Участники рынка обеспокоены возможными рисками введения санкций к Турции со стороны США. Мы считаем, что в свете последних событий рынки еврооблигаций будут закрыты для турецких эмитентов по крайней мере в ближайшей перспективе".

США пригрозили исключить страну из программы военных самолетов F-35, если она не откажется от сделки по покупке комплексов С-400. Вашингтон также предупредил, что Турции могут грозить отдельные санкции в соответствии с законом Магнитского и в рамках закона CAATSA, который предусматривает наказание за сотрудничество с РФ в отдельных отраслях.

"Не думаю, что аппетит к турецким активам распространяется сейчас на новые выпуски, - сказал Дмитрий Баринов из Union Investment Privatfonds GmbH во Франкфурте, который участвует в управлении активами примерно на $14 миллиардов, включая турецкий долг. - Честно говоря, мы не собираемся покупать на первичном рынке, пока не решится вопрос с С-400".