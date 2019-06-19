Свержение олигарха 1 Иван Преображенский

19.06.2019, 9:44

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ИВАН ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Команде Плахотнюка в Молдове хватило решимости на несколько дней.

Руководство еще недавно правившей в стране Демократической партии во главе с олигархом Владом Плахотнюком покинуло молдавскую территорию в считанные часы, а Конституционный суд страны за пару минут отменил все свои решения, направленные против нового правительства и предполагающие проведение досрочных парламентских выборов. Теперь КС хотят распустить, а Молдову поведет новое коалиционное правительство, сформированное пророссийскими социалистами и проевропейским блоком ACUM. Можно ли называть случившееся "переворотом", поддержанным "великими державами" или речь о победе демократии?

Вотчина одного олигарха

Последние годы, если верить независимой прессе, Влад Плахотнюк фактически управлял Молдовой, владея при этом крупнейшим частным медиа-холдингом в стране, множеством компаний и возглавляя правящую Демократическую партию.

Почему олигархическое правление вообще стало возможно? Как и многие постсоветские страны, Молдову трудно назвать образцом демократии.

Независимость страны началась с войны в Приднестровье, в которую активно вмешивалась Россия. В итоге государство оказалось расколото надвое: на одной стороне находились преимущественно молдавоязычная часть со столицей в Кишиневе и Гагаузская автономия, на другом берегу Днестра - в основном русскоязычная часть со столицей в Тирасполе. Этот конфликт стал определяющим для страны, которая превратилась в канат, один конец которого держала Россия, а другой - этнически близкая молдаванам Румыния и шире - Евросоюз.

Перетягивание этого каната, равно как и жизнь в одном доме с никем не признанным Приднестровьем, не укрепляли страну. Неудивительно, что освобождение от олигархического правления стало возможным только тогда, когда интересы ЕС и Кремля в одной из беднейших на сегодня стран Европы неожиданно совпали.

Демократия как компромисс

Выборы февраля 2019 года создали в Молдове, как сказал бы Владимир Ленин, революционную ситуацию. Новый парламент оказался фактически разделен на три группы. Победу с минимальным преимуществом одержали социалисты, близкие к президенту Игорю Додону, который не скрывает своих симпатий к России. Демократическая партия Влада Плахотнюка, контролировавшего до этого молдавское правительство, стала второй группой. А между ними оказались партии, ориентировавшиеся на ЕС и не желавшие вступать в союз ни с местным олигархом, ни с прокремлевским президентом.

Естественно было бы предположить, что в этой ситуации договорятся в итоге "классово близкие": Плахотнюк и Додон, а условные прозападные демократы останутся в оппозиции. И переговоры, судя по компрометирующим видеозаписям, выложенным на принадлежащем олигарху телеканале Publika.tv, действительно шли. Однако сторговаться не удалось. И Москва сделала "ход конем": социалисты предложили пост премьера лидеру проевропейского блока ACUM Майе Санду.

Тут олигархический режим проявил себя во всей красе. Старое правительство начало готовиться к разгону нового при помощи силы, а "карманный" Конституционный суд сделал все, чтобы назначить новые парламентские выборы. Однако команде Плахотнюка хватило этой решимости всего на пару дней.

Оказалось, что "олигархическая Молдова" никому не нужна. Новое правительство поддержали Евросоюз и Россия, а посол США во время своего визита к Плахотнюку был, похоже, так убедителен, что олигарх стремительно собрался и вместе с большинством членов своей команды покинул страну. В сложившейся ситуации Евросоюз защищал итоги демократических выборов, Россия - интересы президента Додона, но, по большому счету, это не так и важно.

Демократия - всегда продукт компромисса. Обычно - внутри общества. Ну, а в Молдове она стала результатом компромисса не только местных политиков, но и внешних сил.

Новая "революция роз"?

Произошедшее в Кишиневе очень похоже на смену власти в Грузии в 2003 году, где для того, чтобы отстранить от власти Эдуарда Шеварднадзе, тоже потребовались совместные усилия всех "великих держав".

И, памятуя о грузинском опыте, не стоит забывать, что такие противоестественные союзы, как "проевропейско-прокремлевская" молдавская коалиция, мирно не уживаются. С уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время в стране начнется новый кризис и борьба за власть.

Однако нежданное освобождение от олигархического правления - все равно позитивная новость. Любая конкуренция и даже политическое противостояние для граждан лучше, чем монополизация страны одним человеком. Ну, а тем, кто возмущается в этой истории внешним вмешательством, стоит напомнить, что суверенитет Молдова утратила задолго до зарубежного вмешательства - это произошло тогда, когда мафия отстранила граждан от управления их собственной страной.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»