Назван самый простой способ охладиться в жару за две минуты

Назван самый простой способ охладиться в жару за две минуты7
- 19.06.2019, 9:51
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Этот совет подойдет даже тем, кто не умеет готовить.
Наилегчайший и наисвежайший способ охладиться в жару за две минуты опубликовал сайт most.tv.
Рецепт домашнего мохито, который сможет сделать даже тот, кто не умеет готовить.
Берем пару веточек мяты , ее можно чуть помять.
Добавляем половину лимона.
Сахар по вкусу. Автор рецепта берет три столовые ложки сахара на 1,5 литра воды.
Заливаем это питьевой водой.
Все это убираем в холодильник настояться часа на полтора или два и вуаля — напиток готов! Также пока сезон позволяет, можно добавить клубнику и будет готов новый напиток — «клубничный мохито».