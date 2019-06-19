Назван самый простой способ охладиться в жару за две минуты 7 19.06.2019, 9:51

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Этот совет подойдет даже тем, кто не умеет готовить.

Наилегчайший и наисвежайший способ охладиться в жару за две минуты опубликовал сайт most.tv.

Рецепт домашнего мохито, который сможет сделать даже тот, кто не умеет готовить.

Берем пару веточек мяты , ее можно чуть помять.

Добавляем половину лимона.

Сахар по вкусу. Автор рецепта берет три столовые ложки сахара на 1,5 литра воды.

Заливаем это питьевой водой.

Все это убираем в холодильник настояться часа на полтора или два и вуаля — напиток готов! Также пока сезон позволяет, можно добавить клубнику и будет готов новый напиток — «клубничный мохито».