Трамп назвал имя нового главы Пентагона 19.06.2019, 10:26

Марк Эспер

Им стал министр сухопутных сил США.

Министр сухопутных сил США Марк Эспер станет новым исполняющим обязанности руководителя Пентагона.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"И. о. главы Пентагона Патрик Шанахан выполнил прекрасную работу. Но он решил не продолжать процесс утверждения (в должности постоянного главы оборонного ведомства. - Ред.), потому что хочет уделить больше времени семье", - написал Трамп.

Утверждению Шанахана, вероятно, мешал скандал с якобы рукоприкладством в отношении жены в 2010 году.

Эспер был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате Сената, возглавлял стратегический исследовательский институт Heritage Foundation.

Еще в мае пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляла, что Трамп предложит кандидатуру Шанахана на утверждение Сената.

Это сообщение появилось в Twitter Сандерс после обнародования расследование этики Пентагона, которое показало, что Шанахан, бывший руководитель Boeing, бездействовал ненадлежащим образом на официальных встречах при обсуждении военных подрядчиков.

Как сообщалось, после отставки Мэттиса Трамп столкнулся с трудностями в поисках нового главы Пентагона - кандидаты, которых он хотел предложить на высокий пост, ему отказывали.