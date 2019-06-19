Ведущий «Разрушителей легенд» собрал костюм Железного человека 19.06.2019, 10:45

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Он сделан из титана — и его правда не берут пули.

На телеканале Discovery стартовало шоу «Savage Builds». Его ведет продюсер и специалист по спецэффектам Адам Сэвидж (работал над «Матрицей», «Звездными войнами» и третьей частью «Терминатора»). Он известен по передаче «Разрушители легенд» («MythBusters»), в которой ведущие подтверждали или опровергали популярные мифы, пишет «Медуза».

В своем новом шоу Сэвидж снова занимается экспериментами: собирает автомобили в духе «Безумного Макса» или самоходного снаряда времен Второй мировой войны.

В первом выпуске ведущий совместно с английским изобретателем Ричардом Браунингом создал пуленепробиваемый костюм Железного человека, в котором действительно можно летать, пусть и невысоко.

Детали костюма распечатаны на 3D-принтере. Он сделан из титана — и его правда не берут пули. Вот как выглядели испытания: