Баста: Ставки выросли, а колхозов на всех не хватит 2 19.06.2019, 10:52

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Процесс пошел, запасайтесь попкорном и следите за новостями.

Арестами директоров и олигархов власти не ограничатся. Вчера стало известно о задержании «мэра» Солигорска. Силовикам было лень ехать в райцентр, поэтому доверчивого чиновника вызвали в Минск, где и взяли прямо в облисполкоме.

Олег Поскробко продержался на хлебной должности всего два года. Этого оказалось достаточно для того, чтобы накопить достаточно денег, которые теперь можно «отжать» на нужды Семьи, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Предыдущий «мэр» Александр Римашевский, известный горожанам под кличкой Бульдозер, был арестован в конце мая 2017 года по похожему обвинению. Вину свою на суде категорически отрицал. За решеткой пробыл относительно недолго. Года оказалось достаточно, чтобы подумать о будущем и откупиться от колонии. После этого Римашевский был «помилован» диктатором и отправился поднимать загнивающий колхоз в Дрогичинском районе.

Вряд ли также повезет и арестованному вчера Поскробко, и его коллегам, сидящим на антидепрессантах и ожидающим приглашения в Минск. Ставки выросли, а колхозов на всех не хватит.

Мы уже писали о том, что до накануне самых опасных для Лукашенко «выборов» будут арестованы сотни чиновников и руководителей предприятий. Процесс пошел, запасайтесь попкорном и следите за новостями.

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