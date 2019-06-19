Washington Post: Помпео направил жесткое предупреждение Ирану 19.06.2019, 11:14

Майкл Помпео

Фото: Reuters

В случае гибели хотя бы одного американского солдата, США ответят с использованием военной силы.

Американский госсекретарь Майкл Помпео в частном порядке предупредил иранские власти, что любая эскалация ситуации со стороны Тегерана или подконтрольных ему сил, в результате которой погибнет хотя бы один американский военнослужащий, приведет к военному ответу со стороны США. Об этом со ссылкой на чиновников из американской администрации сообщает газета The Washington Post (перевод – РБК).

Такое предупреждение, по информации собеседников издания, было передано Тегерану после визита Помпео в Багдад в мае. О том, что, если хоть один американский солдат погибнет, это заставит Соединенные Штаты «нанести ответный удар», госсекретарь заявил иракским чиновникам. Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было. Прежде таких конкретных предупреждений в адрес Тегерана не звучало, замечает газета.

«Что произойдет, если [на Ближнем Востоке] будут убиты американцы? Это все меняет», — приводит газета слова одного из своих источников.

Представитель Пентагона от комментариев по этому поводу отказался, представитель Совета национальной безопасности на запрос издания не ответил.

Официально Помпео, напоминает газета, ранее утверждал, что президент США Дональд Трамп «не хочет войны». В то же время госсекретарь указывал, что в случае эскалации конфликта Вашингтон будет действовать, «чтобы сдерживать агрессию».

Отношения между США и Ираном остаются напряженными после выхода Вашингтона из ядерной сделки в прошлом году. Затем осенью Штаты возобновили прежние санкции против Тегерана. Иранские власти, реагируя на это, в мае заявили частичном отказе соблюдать условия ядерной сделки: остальные страны — участники договора сделали недостаточно, чтобы минимизировать последствия американских ограничений для Тегерана, заявили они.

Ситуация развивается на фоне отправки США дополнительного контингента, а также военной техники на Ближний Восток. Это в Вашингтоне объясняли некой угрозой со стороны Ирана, которая, по информации американской разведки, может помешать интересам Штатов в регионе.

В июне в Оманском заливе произошли взрывы на двух нефтетанкерах. США, Великобритания и Саудовская Аравия обвинили в произошедшем Иран. Тот, в свою очередь, это отрицает.