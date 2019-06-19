Белорусские экономисты: Российский рубль – это позорище 19.06.2019, 11:23

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«Союзное государство» существует только в воспаленном воображении пропагандистов.

Михаил Бабич получил должность заместителя министра экономического развития России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что чиновник во многом продолжит заниматься «интеграционной тематикой».

Кроме того, нужно учесть, что новый начальник Бабича министр Максим Орешкин руководит с российской стороны рабочей группой по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции с Беларусью.

Является ли новое назначение Бабича демонстративным шагом Москвы по отношению к Минску?

Экономит Лев Марголин в комментарии udf.by отметил, что в отношениях Беларуси и России экономика и политика перемешались так, что воспринимать их отдельно стало очень сложно.

«Это личное решение Путина по Бабичу – он ведь никогда не был экономистом. Поэтому пересаживание его с кресла посла в кресло замминистра экономического развития означает только одно – Бабич будет специальным заместителем министра по белорусским делам. Хочет этого Минск или нет, но по решению Путина Бабич все равно будет курировать экономические взаимоотношения с Беларусью», – считает Марголин.

По его мнению, появление Бабича существенно повлияет на работу двух рабочих групп – белорусской и российской – по решению спорных вопросов.

«Способы деятельности господина Бабича мы уже увидели. Думаю, что ни у кого нет никаких сомнений, что давление будет нарастать. Российская группа будет душить белорусскую – и уже вопрос в том, как белорусской удастся не поддаться этому давлению», – полагает экономист.

Но Марголин прогнозирует, что проходящие ныне переговоры по дальнейшей экономической интеграции двух стран закончатся нечем.

«Пакеты проблем, которые волнуют белорусскую и российскую стороны, имеют мало точек пересечения», – отмечает экономист.

Минск интересует, прежде всего (если отбросить вопрос компенсации за налоговый маневр в России), проблема многочисленных исключений в правилах работы в ЕАЭС. Москва заходит с другой стороны.

«Они говорят: исключения будут оставаться, давайте решать вопросы, которые не решаются вообще: гармонизации финансовых, банковских, налоговых систем. На что явно не согласится Александр Лукашенко. Что такое введение единой валюты? Это ведь не будет сделано так, как в Евросоюзе, где каждая страна имеет свой эмиссионный центр и требуется только поддержание определенного уровня инфляции. Здесь явно предполагается, что эмиссионный центр будет один и располагаться будет не в Минске. Потеряв его, Лукашенко потеряет все рычаги влияния на экономику страны», – считает Марголин.

«Интеграция по сути дела у нас виртуальная»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико придерживается иного мнения. Он считает, что в новом назначении Бабича нет никакого демонстративного шага по отношению к белорусским властям.

«Кремль и Путин не будут оглядываться на то, что подумают в Беларуси. Это стандартная практика, когда сотрудника спецслужб назначают заместителем министра. Это есть и у нас, и на Западе. Так как Минэкономразвития работает по многим направлениям, в том числе с иностранцами, контроль со стороны ФСБ должен быть – и Бабич ее будет осуществлять. Если Трамп надел белые тапочки, то не следует в этом видеть упрек белорусской легкой промышленности. Не надо искать таких связей», – полагает Заико.

Продолжающиеся переговоры по углублению интеграции экономист воспринимает критически.

«Будут руками разводить и рисовать какие-то перспективы, но интеграция по сути дела у нас виртуальная. «Союзное государство» существует только в воспаленном воображении пропагандистов. Сколько приходилось быть в России, на низовом уровне белорусы воспринимаются как иностранцы – как с них берут деньги в музеях (пусть и не везде), нет гарантий по медицинскому обслуживанию помимо скорой помощи. А где единое цифровое пространство, тарифы, медицинская помощь и т.д.?» – отмечает Заико.

Критически он воспринимает и разговоры о введении единой валюты как угрозе суверенитету Беларуси.

«А брать у России дешевую нефть – это не угроза? Другой вопрос, что российский рубль – это позорище. Пусть его используют в Эвенкии, Пензе, Самаре, но в нынешнем виде он неприемлем в качестве единой валюты. Беларусь в денежной политике дальше продвинулась, в том числе, в плане инфляции. Белорусский рубль на фоне российского не так плох для использования в качестве единой денежной единицы», – отметил экономист.