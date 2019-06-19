Казахстан: власти столкнулись с новым обществом 1 19.06.2019, 12:00

1,334

Фото: AFP

Правозащитник рассказал о массовых протестах в стране.

Во время митингов в Казахстане с 9 по 13 июня было задержано порядка 4000 человек. Об этом сообщило МВД страны. Глава ведомства Ерлан Тургумбаев отметил, что задержанные гражданае нарушили закон о митингах, шествиях и демонстрациях, поскольку протесты были несогласованы с властями.

Акции с призывом бойкотировать президентские выборы, а также против их итогов прошли в Нур-Султане и Алма-Аты. Задержания активистов также проходили в Актобе, Шимкенте, Уральске. Рассказать о протестном настроении в Казахстане и дать оценку действиям правоохранительных органов журналисты «Белсата» попросили казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса.

«Где-то 3000 были отпущены после составления протоколов или объяснений в участках полиции, а около 1000 человек были привлечены к административной ответственности, получили предупреждения, штрафы. А некоторые получили административный арест от 1 до 15 суток», – говорит правозащитник.

По его словам, задержанных вывозили в другие регионы, а вместе с ними – судей и прокуроров.

«Суд стал выездным. Передвижной суд, как шапито. Во-первых, люди оттуда не могут обжаловать. Если человека увезли в Караганду из Нур-Султана за 500 километров, шансов на то, что он сможет вовремя обратиться с апелляционной жалобой в апелляционный суд, который находится в Нур-Султане, уже нет. Он не может отвести судью, потому что судья всего один. Он не может воспользоваться адвокатом по своему выбору», – разъясняет практику судов над задержанными правозащитник.

Вместе с тем, по его словам, казахстанское общество сегодня не то, каким было еще полгода назад. И властям придется с этим считаться, полагает он. И хотя своими действиями власти могут запугать или охладить протестующих, общий тренд в стране показывает рост общественного участия, заявил Евгений Жовтис.