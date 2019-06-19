Cвястослав Вакарчук: Изменив Раду - мы изменим Украину 19.06.2019, 12:31

Святослав Вакарчук

Лидер партии «Голос» предлагает запретить быть нардепом трижды подряд.

Украинская партия "Голос" предлагает ограничить депутатские полномочия до двух полных каденций подряд, начиная со следующего созыва. Об этом вчера заявил ее лидер Святослав Вакарчук во время встречи с молодежью во Львове, сообщает liga.net cо ссылкой на пресс-службу партии.

"Не более двух каденций подряд - таков ответ Голоса на сегодняшний беспредел старых политиков. Пришло время отправить их на политическую пенсию и предоставить право голоса молодым специалистам. Нам надо как можно быстрее изменить старый политический класс. Изменив Раду - мы изменим Украину", - сказал Вакарчук.

Он считает, что более десяти лет подряд в парламенте нечего делать. "Те, кто хочет менять страну - после депутатской каденции может идти в исполнительную власть или местную", - отметил Вакарчук.