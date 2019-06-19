Видеохит: Сельский умелец создал робота-рикшу 19.06.2019, 12:49

Китаец решил, что не будет ходить пешком.

Житель деревни из провинции Хэнань (Китай) рассудил, что незачем ходить куда-то пешком, если можно изобрести необычное средство передвижения и пользоваться им, сообщает 120.su.

Собственно, идея довольно стара — это рикша, но только роботизированный. Наш герой, который явно может похвастаться умелыми руками, собрал эту причудливую конструкцию и теперь наслаждается прогулками, просто сидя в кресле и расслабляясь.

Выглядит робот-рикша очень странно, да и скорость передвижения оставляет желать большего, но изобретатель, похоже, весьма доволен своим творением, которое удивляет всех прохожих.