Почему белорусы, проживающие в США, не спешат возвращаться на Родину 7 19.06.2019, 13:10

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Белорусские эмигранты привели несколько причин.

Многие наши соотечественники решаются на переезд в США. Высокие стандарты жизни, заработная плата, воздух свободы - все это вдохновляет белорусов на переезд за океан. Заработав и отложив определенные сбережения, перед эмигрантами встает вопрос: возвращаться на Родину или оставаться в США.

Сайт Charter97.org собрал ответы на этот вопрос в одной из тематических групп в «Фейсбуке»:

«Был морально не готов, что не нужен своей стране. Отучиться на инженера-химика и идти на 300 в месяц? Нет, спасибо. Да еще и армия принудительная. Зачем мне это все надо?».

«Недавно где-то ролик летал про Беларусь. О том, как все там здорово, на первый взгляд. Но все же заключение было в том, что экономика находится в состоянии стагнации. И молодежь оттуда повально уезжает. Остаются лишь программисты и еще одна категория, кто хорошо зарабатывают и могут позволить себе нормальную жизнь. Ну и третья категория, кому своя ноша не тяжела.

Я, кстати, очень часто слышу негатив про Беларусь именно от тех,кто живет в этой стране и позитив про Беларусь от тех, кто живет здесь! Оно и понятно, там все заточено на туриста. Этакая красивая оболочка, а внутри...

Кстати, моей знакомой муж (назовем его Гена), выиграл грин карту. Приехал сюда, пожил! Сформировал свое мнение.

Гена этот решил вернуться. Приехал, начал Бизнес в Беларуси, потерял свою гринку, естественно! Поработал, понял в какое болото попал и решил ,что не все было так плохо в этих Штатах. Люди, которые начинали бизнес, связывались с бумагами, вечными отсрочками и тд понимают, о чем я.....А как вернуться теперь Гене??? Представляете, выиграл грин второй раз....Приедет скоро снова сюда!».

«Потому что там Лукашенко, а при нем ни о какой свободе слова даже и думать не стоит... Жить рабом не могу , как и молчать».

«Гостил у мамы. Ночью ей стало плохо и скорая сказала, что надо везти в больницу, но чтоб я сам ее нес вниз (мама весит 80 кг ). Пришлось в час ночи будить соседей и сносить маму вниз на одеяле . Доктор и санитар при этом игрались в телефон».

«Беларуси одна единственная проблема - это власть. Убери этих ушлепков и дай свободу людям - будет вполне приличная страна. Не воспринимаю тупые доводы от участников группы: люди не те, менталитет не тот у белорусов», - поделились мнением белорусы в США.