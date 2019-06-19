В Киеве погиб народный депутат Дмитрий Тымчук 19.06.2019, 13:27

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Дмитрий Тымчук

Координатора группы «Информационное сопротивление» нашли с огнестрельным ранением в голову.

19 июня в Киеве погиб нардеп от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Об этом изданию gordonua.com сообщил собственный источник.

«Дмитрий Тымчук погиб. 40 минут назад. Чистил дома оружие и застрелился по неосторожности», – сказал собеседник.

Нардеп Украины Антон Геращенко подтвердил факт гибели Дмитрия Тымчука.

«Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно оперативная группа.

Вечная память искреннему и светлому человеку. Нам всем тебя будет очень не хватать», - написал Антон Геращенко в Twitter.

Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук.



На месте трагедии работает следственно оперативная группа.



Вечная память искреннему и светлому человеку.



Нам всем тебя будет очень не хватать ... — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 19 июня 2019 г.

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года. Он проходил службу в войсках противовоздушной обороны, работал в штабе Национальной гвардии и в различных подразделениях Министерства обороны. В 2014 году был избран нардепом от партии «Народный фронт». Политик стал известен благодаря детальному освещению аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины.