Белорусы на драфте НХЛ: кого будут выбирать? 19.06.2019, 13:40

Впервые за 16 лет белоруса могут выбрать в первом раунде.

На драфте НХЛ, который пройдет 21 июня, намечается уникальное событие – игрока из Беларуси могут выбрать в первом раунде. За всю суверенную историю нашей страны в первом раунде выбирали лишь троих наших – Руслана Салея под 9-м номером в 1996 году, Константина Кольцова под 18-м номером в 1999 году, Андрея Костицына под 10-м номером в 2003 году, пишет «Трибуна».

С тех пор наших хоккеистов в первом раунде не выбирали, да и вообще белорусы на драфте НХЛ стали редкостью. Тех же, кто стабильно заиграл в итоге в НХЛ, нет совсем давно – последним таким на данный момент является Сергей Костицын, а ведь его выбирали аж в 2005 году. Самым высоким белорусским выбором на драфте НХЛ за последние 16 лет является Михаил Стефанович – 98-й номер в 2008 году. 2019-й должен стать просветом – в Беларуси выросло очередное хорошее поколение игроков, которые весь год солидно смотрелись в юниорских лигах Канады, сенсационно обыгрывали чехов и финнов на юниорском чемпионате мира, становились чемпионами WHL.

Кого точно выберут

Да, есть в этом году и такие игроки, за которых не нужно переживать – их точно выберут. И, скорее всего, в первых трех раундах.

Владислав Колячонок (защитник)

Сезон 2018/2019: «Флинт» (ОХЛ): 29 (4+25) баллов в 53 матчах, «-23»; «Лондон» (ОХЛ): 1 (0+1) балл в 1 матче, «+1». ЮЧМ: 5 (1+4) баллов в 5 матчах, «-5»

Рейтинг перед драфтом: TSN – 39, hockeyprospects – 22, eliteprospects – 45, future considerations – 43, ISS – 31, MCKEEN’S – 52, NHL CENTRAL SCOUTING – 31

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно так начался драфтовый год Колячонка в ОХЛ. После проб в НХЛ в «Лондон» вернулись представители ТОП-10 драфта НХЛ 2018 года защитники Эван Бушар и Адам Боквист. Боквист, к тому же, еще и европеец, что поставило руководство клуба перед выбором – из-за лимита нужно было отказаться от кого-то из пары Колячонок/Гуськов. Выбор пал на белоруса, и мы должны быть довольны.

Владислав поменял сильный «Лондон» на худшую команду OHL «Флинт». Это, конечно, сказалось на статистике, особенно в графе полезности, но защитник получил полное доверие тренера, огромное игровое время и возможность развиваться и показывать себя. Эксперты не могут выделить во Владиславе каких-то особых навыков – катание, бросок, пас, но все отмечают его умное перемещение и чтение игры. Если мы говорим, что у Колячонка нет особых навыков, то это не значит, что они на плохом уровне. Как раз наоборот – Колячонок всесторонне развит физически, а в сумме с его хоккейным интеллектом мы получаем сильного игрока.

Алексей Протас (форвард)

Сезон 2018/2019: «Райдерс» (WHL): 40 (11+29) баллов в 61 матче, «+24»; плей-офф: 22 (12+10) балла в 23 матчах, «+12»; МЧМ (Д1) – 5 (2+3) баллов в 5 матчах, «-1»

Рейтинг перед драфтом: hockeyprospects – 64, future considerations – 137, ISS – 58, MCKEEN’S – 94, NHL CENTRAL SCOUTING – 44

Протас долго запрягал в Северной Америке – новый стиль игры, новые требования, размеры площадки, языковой барьер и быт тормозили процесс. Со временем белорус начал завоевывать доверие, стали проявляться его навыки, а габариты (195 см) позволяли доминировать в силовой борьбе над большинством сверстников. На старте сезона Протаса выделяла работоспособность – форвард был еще не так полезен в атаке, но всегда успевал помочь товарищам в обороне, играл в меньшинстве. Когда по ходу сезона и в плей-офф пришла и результативность, то Алексей резко стал взлетать в рейтингах экспертов. Уж очень ценят в НХЛ мобильных двусторонних игроков.

Плей-офф стал временем Протаса – два хет-трика подряд, игра в ТОП-6, похвалы партнеров и тренеров. Белорус за кубковую часть сезона забросил больше, чем за всю регулярку. Протас стал играть в большинстве и его выводили на последний бросок, Протас выходил на лед в ключевые моменты и не подводил. Труды форварда были вознаграждены – его «Райдерс» стал чемпионом WHL, а сам игрок получил отличные отчеты скаутов перед драфтом.

Их скорее всего выберут

Владимир Алистров (форвард)

Сезон 2018/2019: «Эдмонтон» (WHL): 38 (12+26) баллов в 62 матчах, «-5»; плей-офф: 5 (0+5) балла в 16 матчах, «-1»; МЧМ (Д1) – 6 (2+4) баллов в 5 матчах, «-1»

Рейтинг перед драфтом: future considerations – 190, MCKEEN’S – 169, NHL CENTRAL SCOUTING – 118

Алистров блеснул на прошлогоднем ЮЧМ в элитном дивизионе, отметившись 7 (3+4) баллами в 5 матчах, и попал на радары скаутов из Северной Америки. В «Эдмонтоне» в форварда поверили и забрали под вторым номером драфта расширения – выше ушел лишь словак Максим Чайкович, который на том же ЮЧМ набрал 11 баллов в 5 матчах и стал вторым бомбардиром турнира.

На деле в Северной Америке Алистрову оказалось сложнее. Все видели в нем техничного вингера, который хорошо контролировал шайбу и был способен на нестандартные действия в атаке. Но в «Эдмонтоне» акклиматизация и переход на более плотную игру затянулись, форвард постепенно терял доверие и игровое время.

Тренерский штаб сделал ставку на «переростков» (игроков в возрасте 20-21 год), и команда выезжала на одном звене. Впрочем, винить во всем тренерский штаб неправильно – Алистров играл и в ТОП-6, и во второй бригаде большинства, но ему не хватало стабильности. Возможно, это вопрос психологии. Потому что в сборной на МЧМ форвард вновь стал лидером и показал свой лучший хоккей. И это притом, что был одним из самых младших. Перед сезоном Алистрова ставили в рейтингах во второй-третий раунды, но смазанный год пригасил надежды. Впрочем, игрока, скорее всего, выберут на драфте и отправят на следующий год развиваться в юниорскую лигу, где в его «Эдмонтоне» уже не будет «переростков» и можно будет снова почувствовать себя важной частью команды.

Евгений Оксентюк (форвард)

Сезон 2018/2019: «Шахтер» (Беларусь): 18 (6+12) баллов в 49 матчах, «+9»; плей-офф: 0 баллов в 11 матчах, «-4»; ЮЧМ: 6 (3+3) баллов в 5 матчах, «+1», МЧМ (Д1): 1 (1+0) балл в 5 матчах, «+1»

Рейтинг перед драфтом: future considerations – 170

Об Оксентюке в рамках драфта в этом году не говорили вплоть до апреля. Но на ЮЧМ форвард «Шахтера» показал себя как лидер атак сборной и был одним из авторов сенсационных побед над чехами и финнами. Подвижный и техничный игрок с хорошим кистевым броском в каждом матче напрягал оборону соперника и стал лучшим бомбардиром команды.

За форварда говорит и сезон во взрослом хоккее – Оксентюк практически весь год рубился с мужиками в чемпионате Беларуси, что добавляет опыта и ускоряет прогресс. В явный минус идут его скромные габариты (лишь 171 см), что на маленьких площадках и более плотной игре в НХЛ является приговором для многих.

У этих игроков есть шанс

Сергей Сапего (защитник)

Сезон 2018/2019: «Райдерс» (WHL): 43 (10+33) балла в 58 матчах, «+42»; плей-офф: 13 (3+10) баллов в 23 матчах, «+17»; МЧМ (Д1) – 2 (2+0) балла в 5 матчах, «-2»

Рейтинг перед драфтом: future considerations – 211

Одноклубник Протаса провел отличный сезон и стал одним из лучших защитников чемпионской команды. А в плей-офф и вовсе выдвинулся на лидирующие позиции. Сергей прекрасно чувствует себя в зоне атаки, его понимание игры и технические навыки за год вышли на новый уровень. Сапего по ходу сезона отвоевал у капитана «Райдерс» место в первой бригаде большинства, получал все больше времени на льду. К защитным действиям были вопросы – белорус не активно шел в силовую борьбу, терял игроков и не всегда успел вернуться из зоны атаки. Но за этот сезон удалось подтянуть почти все пробелы, и Сапего добавил в надежности, а также стал лучше играть в обороне клюшкой.

Будь он в такой форме год назад, обязательно получил бы пик на драфте. Но сейчас защитник является «второгодником», что сокращает его шансы. Нет, на драфте часто выбирают второгодников, но в низких номерах, как правило. Сильный плей-офф добавил шансов на драфт, а дальше остается только надеяться.

Владислав Барковский (защитник)

Сезон 2018/2019: «Юность» (Беларусь): 4 (2+2) балла в 41 матче, «+3»; плей-офф: 1 (0+1) балл в 5 матчах, «+2

Рейтинг перед драфтом: нет

В 16 Барковский подписал первый профессиональный контракт с «Юностью» и его быстро стали причислять к лучшим игрокам страны в своем возрасте. Защитник доминировал в Беларуси на фоне сверстников и переход во взрослый хоккей стал логичным шагом. Обычно в такой ситуации идет резкий прогресс – особенно на фоне одногодок. Но, как ни странно, Барковский перестал попадать в сборные – внятных объяснений этому не было. Пропуск таких больших турниров в драфтовый год очень сильно подрывает шансы – за чемпионатами мира следят тысячи скаутов, а вот в чемпионат Беларуси заглядывают единицы.

Немного сгладил ситуацию новый тренерский штаб «молодежки», который пригласил Барковского на Кубок Черного моря, да еще и похвалил по итогам турнира. В свои 18 Владислав имеет уже солидный опыт на взрослом уровне и выделяется среди сверстников грамотной игрой. Так что шансы на драфт НХЛ есть, хоть и не большие.

Иван Дроздов (форвард)

Сезон 2018/2019: «Динамо Минск» (КХЛ): 8 (1+7) баллов в 47 матчах, «-5»; МЧМ (Д1) – 7 (4+3) баллов в 5 матчах, «-1»

Рейтинг перед драфтом: нет

Дроздов с 17 лет результативно играет в чемпионате Беларуси. Сначала в родном «Витебске», потом в «U-20» и, наконец, приглашение в «Юность». Быстрый и техничный форвард прогрессировал и уже в прошлом сезоне отлично смотрелся в «молодежке» на чемпионате мира – временами даже интереснее Максима Сушко и Егора Шаранговича. А эти ребята, как известно, выбраны на драфте НХЛ.

Игрока оценили и в «Динамо» – подписали контракт и дали шанс. Временами активные действия Дроздова были единственным светлым пятном в атаке минской команды – смелые проходы, нацеленность на ворота, настырность и желание проявить себя часто угрожали сопернику. За сезон в КХЛ Иван прогрессировал так, что на молодежном чемпионате мира в этом году стал ведущим игроком сборной и одним из лучших на турнире. Пусть белоруса и нет в рейтингах специалистов, но внимания скаутов за этот год хватило – а в Северной Америке любят вот таких, по-спортивному наглых и уверенных в себе игроков.