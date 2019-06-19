Жигимантас Морицас: Молодежь в Литве зарабатывает все больше и больше 2 19.06.2019, 13:59

Экономист рассказал о литовском феномене.

Доходы представителей молодых поколений в Литве все выше и выше, на сегодняшний день их можно сравнить с доходами жителей Греции или Португалии, страна постепенно догоняет старые Западные страны. О феномене литовской экономики сайт Charter97.org поговорил с Жигимантасом Морицасом, главным экономистом банка «Люминор».

- Недавно вы опубликовали данные, согласно которым, в отличие от Западной Европы, доход молодых людей (25-49 лет) в Литве выше, чем у пожилых людей (50-64 года) и значительно выше, чем у населения пенсионного возраста. Что это означает?

- Хотя доходы молодых людей в возрастной группе (25-49) в Литве по-прежнему меньше, чем в странах Западной Европы, разрыв в доходах сокращается. Литва, если смотреть с этой точки зрения, находится в данный момент на уровне Греции или Португалии. Другое дело, что чем старше человек в Литве, тем меньше его доходы по сравнению с жителями других европейских стран. Немного цифр: в 2018 году в месяц доход людей в возрасте от 25 до 49 лет в Литве был около 787 евро в месяц, в Греции – 762 евро.

Ситуация, как я и упомянул, меняется не в пользу Литвы с возрастом граждан. Так в возрастной группе от 50 до 64 лет, жители Литвы начинают уступать грекам: 712 евро в месяц в Литве и 800 евро в Греции. Чем старше жители Литвы, тем меньше их доходы: так, после 65 лет среднестатистический гражданин страны получает 523 евро, а вот пенсионер из Греции – 753 евро.

- То есть, жители Литвы в возрасте до 50 лет начинают зарабатывать все больше и лучше?

- Согласно тем же статистическим данным, около 17% жителей Литвы, которым не исполнилось 50 лет, зарабатывают около или даже 2000 евро, среди людей предпенсионного возраста (от 55 и до 65 лет), такой доход получает около 8% работников. Эти цифры указывают на то, что достаточное количество молодых или относительно молодых специалистов в Литве зарабатывает очень неплохие деньги, что, в принципе, позволяет трактовать их как средний класс согласно стандартам Западной Европы. Хуже обстоят дела для пенсионеров, среди них такой доход получают единицы, для пенсионеров в Литве единственным источником дохода остается исключительно государственная пенсия.

- Каким образом можно пояснить, то, что доходы людей на пенсии настолько скромные?

- Основная причина, по моему мнению – это смена поколений в Литве. Заработная плата представителей тех поколений, которые получили образование в Советском Союзе и делали свои первые шаги по карьерной лестнице во время СССР, намного меньше, чем более молодых поколений. Более того, представителей старших поколений, родившихся и выросших во времена СССР характеризует низкая финансовая грамотность. Как правило, их накопления достаточно небольшие, у них совсем нет или почти нет денег в пенсионных фондах. Поэтому большинство пенсионеров может полагаться только на пенсию, которую им выплачивает государство. В свою очередь уровень доходов молодых людей позволяет им не только копить деньги в пенсионных фондах, но и вести достойный образ жизни.

Есть надежда, что когда нынешнее поколение через двадцать, тридцать пять лет выйдет на пенсию, им не придется столкнуться с такими вызовами и проблемами, с которыми приходится сталкиваться поколению нынешних пенсионеров.

- Уровень жизни улучшается, заработки растут – это означает, что Литва стремительно догоняет старые Западные страны?

- Да, без сомнения и особенно этот процесс стал заметным в последние годы. Например в этом году, рост заработной платы на руки составляет около 14% - частично благодаря налоговой реформе, которая была осуществлена с 1 января нынешнего года, частично благодаря общему повышению заработной платы.

Благодаря всем этим факторам, средняя заработная плата в Литве перевалила за отметку в 800 евро. Конечно, не стоит обольщаться – разрыв по-прежнему остается большим, но как я уже упоминал свыше, он становится все меньше и меньше.