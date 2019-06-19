Топ фильмов, которые вышли 10 лет назад 5 19.06.2019, 13:55

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Сайт peopletalk.ru решил поностальгировать и собрал топ самых крутых фильмов, которые вышли ровно 10 лет назад – в 2009-м:

«АВАТАР»

Научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона (64) о планете Пандора и ее обитателях. При бюджете 237 млн долларов картина собрала в прокате 2,8 млрд! И вот, уже 10 лет ждем продолжения, и недавно в интервью журналу Empire Кэмерон наконец назвал дату – обещает, что сиквел выйдет 18 декабря 2020 года.

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Окружной прокурор пошел на сделку с преступниками и освободил их из тюрьмы. Тогда главный герой (его играет Джерард Батлер (49)), чьи жена и ребенок погибли от рук убийц, решает отомстить всем самостоятельно. У фильма очень крутой и неожиданный финал!

«НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об обеспеченной семье, которая усыновила юношу из бедного района. Это одна из самых крутых работ Сандры Буллок (54) (ей, кстати, на удивление идет блонд) – в 2010-м она взяла «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

«МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»

Культовый фильм (рейтинг кинокритиков на «Кинопоиске» 78 %) о приключениях компании друзей в Лас-Вегасе. Сразу после премьеры фильм побил рекорд «Секса в большом городе» – «Мальчишник» за 10 дней собрал 105,4 млн.

«500 ДНЕЙ ЛЕТА»

Одна из самых крутых романтических комедий тех лет! Главный герой (он работает автором надписей на поздравительных открытках) влюбляется в свою коллегу, и 500 дней их отношений становятся самыми необычными в его жизни. Интересный факт – цветовая гамма «500 дней лета» была специально подобрана под ярко-синие глаза Зои Дешанель (39).

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Нам очень нравится дуэт Райана Рейнольдса и Сандры Буллок (хотя изначально в фильме должна была играть Джулия Робертс, но отказалась из-за маленького гонорара). Главная героиня фильма – настоящая карьеристка, и она готова на все, чтобы ее не депортировали в Канаду. Даже сыграть фиктивную свадьбу с личным ассистентом…

«2012»

2012 год – конечная дата в календаре Майя (были предположения, что нас всех ждет конец света). Это очень красивый и масштабный фильм-апокалипсис, который стоит смотреть большой компанией с пачками чипсов и попкорном. Есть очень напряженные моменты!

«ВОЙНА НЕВЕСТ»

История соперничества двух подруг, чьи свадьбы случайно назначили на один день, собрала в прокате 114 млн долларов. Нам очень нравятся здесь Кейт Хадсон (40) и Энн Хэтэуэй (36)!

«ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»

Один из лучших фильмов с Леонардо ДиКаприо (44), за который ему уже тогда можно было бы дать «Оскар».

«ЦВЕТОК ПУСТЫНИ»

Фильм для тех, кто любит поплакать. Это очень трогательная история Варис Дирие, девочки из Сомали, которая сбежала из семьи, сумела добраться до Лондона и стала одной из самых популярных в мире моделей.