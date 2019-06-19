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Священника БАПЦ отца Викентия оштрафовали за участие Чернобыльском шляхе

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  • 19.06.2019, 14:01
Виктор Ковальков (отец Викентий)
Фото: «Радыё Свабода»

Приговор вынес суд Первомайского района Минска.

Суд Первомайского района Минска оштрафовал священника Белорусской автокефальной православной церкви отца Викентия (Виктор Ковальков) на 15 базовых величин (382,5 рубля) за участие в несанкционированном властями «Чернобыльском шляхе» 26 апреля, сообщает tut.by со ссылкой на БелаПАН.

Как сообщил отец Викентий, суд признал его виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Священник отметил, что он оштрафован за участие в сборе перед шествием у академии наук в Минске.

Напомним, что вечером 26 апреля участники «Чернобыльского шляха» прошли по улицам Сурганова и Орловской в парк Дружбы Народов, где возложили цветы к памятнику жертвам Чернобыля около храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших».

После шествия более десятка активистов и политиков были оштрафованы, в том числе сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова, зампредседателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, экономист Сергей Чалый, рекламист Юлия Ляшкевич.


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