Запасов риса в России осталось на полтора месяца 13 19.06.2019, 14:06

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Количество зерна в РФ сокращается рекордными темпами.

Запасы собственного риса в РФ могут иссякнуть к августу, предупреждают эксперты Южного рисового союза (ЮРС, Краснодар), пишет finanz.ru.

"Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа", - цитирует "Интерфакс" пресс-релиз союза.

По данным рисосеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий Краснодарского края (ведущий производитель риса в РФ), остатки риса-сырца и рисовой крупы в пересчете на сырец на июнь 2019 года составляют 82,7 тыс. тонн, что на 33,4% меньше, чем на аналогичный период 2018 года (124,2 тыс. тонн). Это также самый низкий показатель за последние четыре года: в июне 2016 года остатки риса-сырца составляли 186,6 тыс. тонн, в июне 2017 года - 109,4 тыс. тонн.

Речь идет преимущественно о традиционном для Краснодарского края круглозерном рисе, наиболее популярном у российского потребителя.

"В нынешнем сезоне запасы риса-сырца снижаются довольно быстрыми темпами, что связано с недостаточно высоким качеством крупы. К тому же в 2018 году площади посевов оказались самыми низкими за последние 10 лет - порядка 117 тыс. га. В этом году, например, рисом занято около 125 тыс. га", -говорит исполнительного директора союза Михаил Радченко.

ЮРС напоминает, что в 2017 году рис-сырец российского производства закончился к началу сентября, в 2016 и 2018 годах - к моменту получения нового урожая.

Процесс сокращения запасов сопровождается активным ростом цен на рисовую крупу. По данным компании "ПроЗерно" на 14 июня, оптовая цена составила 42 735 рублей за тонну, что на 300 рублей больше, чем неделей ранее. С 24 мая цена выросла на 3 725 рублей, а по сравнению со средней ценой июня 2018 года - на 8 177 рублей. В мае этого года средняя цена составила 39 385 рублей.

Потребности страны в рисе удовлетворяются как за счет отечественного производства, так и поставок из-за рубежа. Причем Россия импортирует преимущественно длиннозерный рис.