Официально: Нидерланды назвали причастных к крушению «Боинга» MH17 8 19.06.2019, 14:22

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Следствие назвало четыре фамилии.

19 июня совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 назвала имена людей, ответственных за крушение лайнера в небе над Донбассом летом 2014 года, сообщает голландская служба телевизионных новостей RTL Nieuws (перевод – gordonua.com).

По версии следствия это:

бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (россиянин)

россиянин Сергей Дубинский

россиянин Олег Пулатов

украинец Леонид Харченко.

Отмечается, что всем им предъявят обвинение в убийстве. Судебный процесс начнется 9 марта 2020 года.

По информации Bellingcat, Дубинский был связан с эвакуацией установки "Бук" с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Он является отставным офицером Главного разведывательного управления РФ (позывной Хмурый). В 2014 году курировал группу "ГРУ ДНР". Пулатов (позывные Гюрза и Халиф) является бывшим подполковником вооруженных сил России. Харченко (позывной Крот) является командиром "разведывательного батальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР". До этого он был "комендантом" родного города Константиновка.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

По данным международной группы Bellingcat и Службы безопасности Украины, доставку комплекса "Бук" на Донбасс организовал один из тогдашних главарей группировки "ДНР" Хмурый, его настоящие имя и фамилия – Сергей Дубинский.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.