Родители: Руководство детского сада под Минском шантажом заставляет купить сантехнику 19.06.2019, 15:23

Фото: sadbolshevik.schools.by

В детском саду заявляют, что они в шоке от претензий родителей.

В редакцию сайта Сharter97.org обратилась читательница из агрогородка Большевик, который находится под Минском. Она рассказала о шантаже в детском саду, куда ходит ее ребенок:

«В ГУО «Большевистский ясли-сад Минсого района», который находится в агрогородке Большевик, родителей принуждают за свои средства закупать в группу унитазы и устанавливать их. Тех родителей, которые не будет сдавать деньги на унитазы и заниматься их установкой в детском саду шантажируют принудительно перевести их детей в другую «холодную» группу (там плесень и плохое отопление). Чеки от покупки унитазов требуют отдавать заведующей детского сада, так как она их предоставляет в Райано, якобы сантехника куплена на деньги, выделенные из бюджета.

До этого случая, была подобная ситуация: каждого родителя обязали купить игрушки в группу, чеки от покупок принести с собой и отдать воспитателю. Эти чеки прикрепили в тетрадь, якобы эти игрушки были куплены на деньги, выделенные из бюджета. Куда на самом деле уходят деньги, выделенные детскому саду из госбюджета - останется неизвестным.

Когда родители установят унитазы - их и дальше могут шантажировать переводом детей в «холодную» группу, ведь их попросят новые окна установить за свои средства, сделать ремонт, а потом, может, у заведующей дома устанавливать унитазы.

В другой группе этого же сада с родителей собирают деньги на ноутбук, чтобы было музыкальное сопровождение на утренниках. Предполагаю, что эти действия подпадают под следующие статьи УК РБ: Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК). Хищение присвоения либо растраты (ст. 211 УК)., Укрывательство преступлений (ст. 405 УК). Недонесение о преступлении (ст. 406 УК), Злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК)».

Сайт Charter97.org обратился за комментарием к заместителю заведующего по основной деятельности ГУО «Большевистский ясли-сад Минского района»:

«В нашем детском саду есть две постоянные ясельные группы. Год находишься в одной группе - переходишь в другую. Родители изъявили желание остаться в этой группе. По санитарным нормам и правилам должен быть один унитаз на семь человек. В группе 20 человек. При голосовании 18 человек выступили «за» замену унитазов. Никаких чеков я не требую, ни в какую «холодную группу» детей переводить не собираюсь.

Вчера на собрание группы пришли четыре человека из двадцати. У меня есть все документы, что все добровольно», - рассказала заместитель заведующего.

Существование «холодной группы» заместитель заведующего подтверждает, но проблему обещает решить:

«Да, такая проблема существует, эту проблему я решу к началу нового учебного года, к концу лета».

В детском саду опровергают информацию и о «требованиях покупки ноутбука»:

«Никаких ноутбуков не прошу и вообще, я в шоке от этой информации».

Заместитель заведующего детского сада заявляет, что бюджетных денег на установку сантехники не предусмотрено:

«У меня есть только внебюджетные средства. В этом году бюджетных денег не предусмотрено».