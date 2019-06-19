БАТЭ в случае преодоления барьера в лице «Пяста» встретится с «Линфилдом» или «Русенборгом» 19.06.2019, 14:37

Стали известны результаты жеребьевки.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20, сообщает pressball.by.

ФК БАТЭ на данном мероприятии представляли генеральный директор Михаил Деменцевич и генеральный секретарь Кирилл Малеев.

Напомним: "желто-синие" будут стартовать в главном клубном турнире Старого Света противостоянием с польским "Пястом".

А в случае преодоления данного барьера команда Алексея Баги сразится с сильнейшим в паре "Линфилд" (Северная Ирландия) — "Русенборг" (Норвегия).

Поединки 2-го лигочемпионского "квалифая" состоятся 23-24 и 30-31 июля, отмечает официальный сайт БАТЭ.