Милиционер насмерть сбил велосипедиста в Пружанском районе 19.06.2019, 15:09

ЧП произошло вчера около деревни Лососин.

Во вторник, 18 июня, около 23:00 вблизи деревни Лососин Пружанского района сотрудник милиции, 1976 года рождения, управляя автомобилем марки ВАЗ, совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении велосипедиста (1977 года рождения, жителя Могилева), который скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в больницу, пишет onliner.by.

— Водитель задержан в порядке ст. 108 УПК («Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления»). По факту ДТП Пружанским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в УВД.

Расследование по данному уголовному делу проводит областное управление Следственного комитета.