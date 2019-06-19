Гаага - город, в котором судят диктаторов 2 19.06.2019, 16:00

Что поразило белорусского блогера в этом городе.

В сегодняшнем посте я расскажу и покажу вам, как выглядит Гаага — нидерландский город, в котором находятся здания международных судов и где судят диктаторов и тиранов, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Город Гаага, который по-голландски называется Den Haag, был основан в 1230-м году графом Голландии Флорисом IV, который построил небольшой замок в том месте, где сейчас находится дворцовый комплекс Бинненхоф — в наши дни в этом комплексе располагается парламент Нидерландов (Генеральные штаты). В Средние века Гаага постепенно росла, но получила статус города и городские права только в 1806 году. В 1899 году в городе состоялась первая Гаагская конференция сторонников мира, на которой был учреждён Международный арбитражный суд — который работает и в наши дни. А ещё в Гааге работает Международный суд ООН, Международный уголовный суд и многие другие международные организации.

Итак, в сегодняшнем посте, рассказ про Гаагу — нидерландский город, в котором судят военных преступников, диктаторов и тиранов.

02. Для начала давайте немножко прогуляемся по городу и посмотрим, как вообще выглядит Гаага. Если вы приезжаете сюда на поезде — то увидите весьма красивый и очень современный вокзал, окружённый стеклянными зданиями. Как и повсюду в Нидерландах, включая спальные районы — всё вокруг оформлено аккуратно и красиво.

03. Потолок центрального вестибюля вокзала выглядит вот так — само здание очень современное. Это так называемый Центральный вокзал Гааги площадью в 20 тысяч квадратных метров — он был построен уже в XXI веке и сильно контрастирует со вторым гаагским вокзалом под названием "Вокзал голландской железной дороги" — тот был построен в 1891 году в стиле Неоренессанс.

04. Прямо в центре холла вокзала стоит вот такое фортепиано, на котором может поиграть каждый желающий.

05. А сразу на выходе из здания вокзала можно увидеть вот такие двухъярусные велопарковки:

06. Сам город — красивый и старинный, архитектурно-стилистически сильно отличающийся от Амстердама — жилые дома в Гааге местами напоминают постройки из Франции и Бельгии, классических амстердамских узких домиков с витиеватыми крышами здесь нет.

07. Улицы города выглядят вот так — остановка, затем велодорожка и тротуар, а правее — проезжая часть. Как и Амстердам — Гаага очень зелёный город с множеством старых деревьев.

08. Прямо в центре города, среди деревьев и каналов гуляют вот такие гуси-лебеди — они совершенно ручные и позволяют подойти достаточно близко. Видимо, местные жители бережно относятся к природе и не пугают и не обижают птиц.

09. Старые площади города часто украшаются вот такими архитектурными штуками, а на газонах можно увидеть лежаки для отдыха. Характерная особенность Гааги — узкая плитка, уложенная как паркет — такая есть практически во всех районах города.

10. Городской трамвай Гааги — здесь ходит несколько маршрутов, все вагоны красного цвета. Как правило, трамваи вот такие современные, как на фото — но есть и более старая модификация.

11. Внутри вот такая красота. Трамвай низкопольный, сюда легко заходить с колясками и велосипедами.

12. Улицы района Гааги, в котором я жил - недалеко от парка Westbroek. На заднем плане — протестантская церковь Nieuwe Badkapel, построенная в 1916 году в стиле неоренессанс. Голландия — светское государство с преимущественно неверующим населением и отсутствующей "государственной религией", но многие голландцы посещают католические и протестантские храмы.

13. А теперь давайте посмотрим на исторические здания Гааги, связанные с международными организациями. Вот это — так называемый Рыцарский зал в составе резиденции Бинненхоф — власть в Нидерландах децентрализована, и голландский парламент (Генеральные штаты) заседают именно здесь, в Рыцарском зале в Гааге. Также этот зал используется для официальных королевских приёмов и межпарламентских конференций. Часто депутаты парламента ездят сюда из Амстердама и других городов на обычном поезде.

14. Сам Рыцарский зал очень старый — он был построен в XIII и реконструирован в XVI веке. Эти кирпичи многое повидали на своём веку — что хорошо заметно по их виду.

15. Совсем недалеко от Рыцарского зала в центре Гааги расположен Дворец мира — пожалуй, главный символ Гааги и один из главных символов Нидерландов. Обратите внимание ещё и на то, насколько идеальны все автомобильные, пешеходные и велосипедные дорожки, которые ведут ко дворцу — вот точно так выглядит вся Гаага, а не только прилегающие ко Дворцу мира территории.

16. Вокруг Дворца мира много всяких символических штук — к примеру, вот такая небольшая колонна ("Столб мира") с надписью в том числе и на русском языке: "да будет мир человечеству во всём мире".

17. А это — "The World Peace Flame", Вечный огонь мира — небольшой символический монумент, который состоит из 196 камней из разных стран мира, в том числе и из Беларуси. Некоторые из камней уникальны — к примеру, в памятнике есть камень из Берлинской стены и камень с острова Роббен, где сидел в тюрьме Нельсон Мандела.

18. Монумент "Вечный огонь мира" увековечен надписью "Пусть все живые существа находят мир". Рядом с монументом можно найти вот такую схему, с помощью которой каждый гость Гааги может отыскать на монументе камень из своей страны:

19. Зона отдыха возле Дворца мира:

20. Литые ворота:

21. Велопарковка:

22. Калитка, ведущая на внутреннюю территорию Дворца:

23. Виды на территории дворца абсолютно идиллические, как в мультфильмах Диснея про Белоснежку — но этот парк площадью в 7 гектаров и вид самого дворца наверное сильно пугает всех мировых диктаторов и тиранов — так как именно здесь располагается тот самый Международный Суд ООН. В январе 2017 года здесь началось рассмотрение иска Украины против России.

24. А мы тем временем идём дальше. Есть в городе Гааге и другие парки с вот такими красивыми коваными воротами:

25. Спальные районы города застроены вот такими красивыми и аккуратными домиками:

26. Возле магазинов можно увидеть вот такие электроколяски, на которых передвигаются люди с проблемами опорно-двигательного аппарата:

27. Гаагское здание Конгрессов — сейчас здесь проходят всякие международные конференции, а в 1984 году выступала группа Queen.

28. А вот здесь, в здании суда, что находится прямо напротив здания Конгрессов — проходил тот самый Трибунал по бывшей Югославии, который рассматривал военные преступления Слободана Милошевича, Ратко Младича и Радована Караджича.

29. В нескольких километрах от здания Конгрессов, посреди хвойного парка расположено здание Международного Уголовного Суда ООН. Здание очень впечатляет — я много читал про деятельность этого суда и почему-то представлял себе какое-то огромное здание в стиле московских высоток посреди оживлённого города. На самом деле это небольшое стеклянное здание в тихом, окружённом хвойным лесом районе Гааги.

30. Со всех сторон здание окружено естественными холмами — прямо в которые как бы врезаны подземные парковки для въезда внутрь.

31. Если подняться на один из холмов — можно рассмотреть здание вблизи. Вокруг поют птицы, а когда вы поднимаетесь на холм — под ногами хрустят упавшие с деревьев сосновые шишки. Виды вокруг просто потрясающие и напоминают какие-то картинки то ли из детских снов, то ли из картин сюрреалистов.

32. Первый этаж окружён бетонным забором, за которым плещется вода. Некоторые выходы из здания ведут прямо к этой воде — там есть что-то вроде небольших террас.

33. Обратная сторона здания — прямо внутри стеклянного главного корпуса можно увидеть зелёные деревья.

34. Окна. Именно за этими окнами Международного Уголовного Суда ООН в Гааге рассматривались дела против Муаммара Каддафи, Лорана Гбагбо, Винсента Оти и многих других.

35. И совсем недалеко от Международного Уголовного Суда ООН расположено здание Тюрьмы ООН в Гааге. Я почему-то думал, что из здания тюрьмы в здание суда будет вести мрачная дорога, огороженная высоким проволочным забором с пулемётными вышками — но это вот такая обычная мирная дорожка:

36. Выложенная вот такой плиткой:

37. Трудно поверить, но именно по этой дороге из тюрьмы в суд и обратно возили множество мировых узурпаторов и преступников:

38. А вот та самая знаменитая Тюрьма ООН в Гааге. Более новые корпуса тюрьмы, в которых и сейчас содержатся многие опасные международные преступники:

39. Можно подойти очень близко. Возле боковых стен тюрьмы — расположена велопарковка)

40. А это старый корпус тюрьмы, в котором сидел Слободан Милошевич:

41. Внутренний дворик тюрьмы:

42. Стоянка велосипедов внутри:

43. Автомобильная парковка рядом:

44. Городской парк.

Вот так выглядит Гаага — город, в котором судят диктаторов.

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