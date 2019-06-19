Как выглядит ситуация на рынке недвижимости в ЕС? 19.06.2019, 16:38

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Среди государств-членов наибольший рост за этот период наблюдалось в Эстонии.

Цены на жилье в ЕС в целом выросли в среднем на 15% (в еврозоне - на 11%) за период между 2010 и 2018 годами, но с большими различиями между странами.

Как передает "Европейская правда", такие данные приводит Евростат.

Цены на жилье, в том числе на новые и уже существующие дома и квартиры в ЕС, значительно колебались с 2006 года, ежегодные темпы роста составляли около 8% в 2006 и 2007 годах, после чего произошло падение на 4% в 2009 году в результате финансового кризиса. Цены снова начали расти в 2014 году.

Среди государств-членов наибольший рост за этот период наблюдалось в Эстонии (+83%), Латвии (+61%), Австрии (+56%), Швеции (+55%) и Люксембурге (+50%), а наибольшее снижение произошло в Италии (-17%), Испании (-12%) и на Кипре (-8%).