Видеофакт: Молодожены пришли в ЗАГС в костюмах динозавров 2 19.06.2019, 16:47

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Пара не предупредила о своем решении ни родителей, ни гостей.

Пара со Львова пришла на собственное бракосочетание в костюмах тираннозавров, пишет korrespondent.net.

Михаил и Соломия были вместе одиннадцать лет. Пара решила, что "просто расписаться" – это не для них. Молодожены появились возле ЗАГСА в объемных костюмах динозавров. При этом пара не предупредила о своем решении ни родителей, ни гостей.

Отмечается, что сама церемония бракосочетания прошла без костюмов. В ЗАГСе не были против, но было бы тяжело ставить подписи и надевать кольца. На свадьбе невеста появилась в белом платье, а жених - в джинсах и футболке.

Молодожены считают, что их решение всем понравилось, а единственным минусом костюмов был дискомфорт из-за высокой температуры.