Как вырастить революционера Татьяна Росс, kasparov.ru

19.06.2019, 17:43

Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Именно директора и чиновники на местах своими руками растят серьезных противников режима.

Мысли о том, как полит-тех-олухи своими руками создают революционеров, оппозиционеров (иными словами, бузотеров). Давайте по порядку.

Школьник Леонид Шайдуров (почти ребенок, ему 16) решил предъявить дирекции школы пару требований. А именно три (передаю его словами):

1. Запрет на влияние "Юнармии" и похожих организаций в школах! Школа для образования, а не для пропаганды.

2. Бесплатное питание в бесплатном образовании!

3. Запретить политические преследования и давление против учеников по политической повестке.

Ничего особенного. Все справедливо. И просто. И нет призывов о смене власти. Это скорее даже не требования, а просьбы. И не протест, а предложения об улучшении. И не министру образования всея Руси, а конкретному директору одной школы. Леонид "развернулся" и объявил о создании профсоюза "Ученик", в который вступили 40 школьников его гимназии. Дети сформулировали программу-минимум (явно по следам Ленина пошли): "Не назначать больше трех контрольных в день и не более двух повторяющихся подряд уроков, а также меньше контролировать внешний вид учеников: не запрещать носить серьги и красить волосы".

И все бы на этом и закончилось, если бы... не идиотизм директора и прочих работников мин-просвет-культа.

Что делает директор? Она вызывает мальчика в кабинет и орет не своим голосом: "Шайдуров, ты заигрался, не нужно тут из себя лидера строить", оскорбляет его, кричит, что напишет на него заявление в прокуратуру, в психбольницу сдаст, и обещает, что парень будет в дальнейшем работать дворником. А другим ученикам рекомендует с ним не общаться. Красава, правда?

Какова реакция школьника? Настала точка кипения: активность школьников игнорируют. Шайдуров идет с плакатом к зданию комитета по образованию Санкт-Петербурга и стоит там в одиночном пикете. К нему подходит чиновница, спрашивает, в чем проблема и... уходит в кабинет. Через 15 минут приезжает полиция, и парня тащат (волокут за ноги по асфальту) в околоток. Там его держат четыре часа, даже не дав по его просьбе стакана воды. Пикет был одиночный.

Мальчику 16 лет, а именно с этого возраста разрешается стоять в одиночном пикете. То есть Шайдуров не нарушил закона. Но, тем не менее, к нему отнеслись как к злостному нарушителю, который регулярно "бузит" и "раскачивает лодку".

Чем все это закончилось на сегодняшний момент? Сейчас членами профсоюза "Ученик" стали сотни школьников из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода и Красноярска. К движению присоединяются сотни школьников. А Леонид Шайдуров... что ж, думается мне, он не успокоится и пойдет дальше. То есть мы имеем образ становления будущего революционера (это, конечно, программа-максимум, а минимум — оппозиционера). Ну, если удастся его сломить таким вот директорам и полицейским, то... очередного эмигранта.

А ведь все могло заглохнуть на корню. Если бы... директор не орала, что запихнет Леонида в психушку, а похвалила бы. Сказала бы, что он молодец и пообещала бы... никогда не ругать девочек за накрашенные волосы или ношение сережек. Нет, конечно, все должно быть в рамках приличия. Можно даже пригласить стилистов, устроить мастер-классы дизайнеров, чтобы научить школьниц... и бла-бла.

Еще можно вполне обойтись без трех контрольных в один день. Провела бы директор педсовет с присутствием Леонида, на котором дала бы такое указание учителям. Что еще? Про бесплатную еду предложила бы написать ходатайство в комитет по образованию. А через полгода (ответа-то не будет) на вопросы школьника сказала бы, что теперь они обратятся лично "к любимому Леониду Ильичу", ой, к товарищу Путину. Как раз и "прямая линия" намечается. И просунула бы его в ТВ, где Леонид спросил бы президента: "А когда в школах будут бесплатные обеды?" Такой невинный вопросик. Ну, скажите, им жалко? Даже знаю, что ответил бы вождь. Сказал бы, что "даст поручение", что надо подумать, что вопрос правильный, надо порешать... когда-нибудь.

И так прошло бы два года. Шестнадцатилетнему Леониду стукнуло бы восемнадцать, он бы окончил школу, поступил бы в вуз. Там тоже сходил бы к проректору и попросил бы... покрасить стены в библиотеке и не затягивать с вывешиванием планов на экзамены. И ему опять бы пообещали. И все. Никаких вам "бузотеров". Я уж не говорю про революционеров.

То есть вы поняли... История про Леонида Шайдурова из Питера — это иллюстрация о том, как директора и чиновники на местах своими руками творят революционеров (протестантов, оппозиционеров, бузотеров). Как из просьбы не ругать девочек за сережки и почти детскую игру в профсоюз вырос серьезный противник режима. Нет, ему "рога" еще и дальше будут ломать. И тем самым затачивать парня на более решительные протесты. Его будут ломать, а он будет крепчать. Ну, или, как уже писала, эмигрирует.

Скажите, неужели эти люди не понимают, что так поступать нельзя? Что они сами подталкивают людей к протестам и возмущениям? Неужели трудно сообразить, что можно всего этого избежать, даже не напрягаясь, даже ни фига и не исполняя требований этих людей?

P. S. Про воспитание молодежи с помощью "Юнармии" стоит писать отдельно. Слово "армия" никак не монтируется со словом "воспитание". Когда молодежь начинают строить ровными рядами и рядить в одинаковую форму, это всегда заканчивается плохо. Почему нельзя воспитывать в детях дух созидания, творения, радости, а не патриотизм, обязательно связанный с лозунгом "можем повторить"? Но, как я уже сказала, это тема отдельного разговора.

Татьяна Росс, kasparov.ru