«За 3 слова взяли 22 копейки» 4 19.06.2019, 17:50

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На некоторых автовокзалах берут деньги за справку, законно ли это?

Пассажир автовокзала в Витебске опубликовал в соцсетях фотографию чека об оплате справочных услуг. С мужчины за уточнение расписания автобуса взяли 22 копейки. На самом вокзале сказали, что все законно, у них есть прейскурант. Tut.by узнал, правомерно ли на вокзалах берут деньги за справку и везде ли она платная.

В соцсетях появилось фото чека об оплате справочных услуг на Витебском автовокзале. Пассажир, который разместил его, написал, что «с него взяли 22 копейки за 3 слова».

В комментариях люди писали, мол, справка всегда была платной и приводили в пример вокзалы в Орше, Новополоцке.

В администрации Витебского вокзала сказали, что «плату за справку берут правомерно, у них есть прейскурант».

Вопрос с платными справочными услугами на вокзалах изучило Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве заключили, что никакого нарушения здесь нет.

— Сейчас государством регулируются цены или тарифы на ограниченный перечень товаров, работ и услуг, которые являются социально значимыми. К примеру, жилищно-коммунальные услуги, перевозки пассажиров городским и пригородным автотранспортом и другие, — пояснили нам в МАРТ. — Также цены регулируются на товары, работы и услуги юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимают доминирующее положение на товарных рынках Беларуси или являются монополистами.

В министерстве сказали, что услуга по предоставлению справочной информации на пассажирском терминале не входит в этот перечень. А значит решение о ее платном или бесплатном оказании вокзалы принимают самостоятельно.

— По информации облисполкомов и Минского горисполкома, эта услуга на вокзалах бесплатная. Исключение составляют только автобусный парк города Барановичи, автовокзалы в Витебске, Полоцке, Орше, Новополоцке, автостанции Чашников, в том числе и в Новолукомле. На этих вокзалах, когда пассажир обращается в кассу за уточнением какой-либо информации, ему придется заплатить по установленным тарифам — от 0,06 до 0,22 рубля с НДС.

По закону эта услуга не является регулируемой, экономического обоснования на такую услугу не требуется, добавили в ведомстве. «Вместе с тем, организациями в Барановичах, Витебске, Полоцке, Орше, Новополоцке, автостанции Чашников представлены экономические расчеты, подтверждающие уровни тарифов, установленных на эту услугу», — отметили в МАРТ.

Вокзалы ссылаются на то, что установленные тарифы компенсируют затраты терминалов на оказание справочной услуги, в том числе идут и на зарплату кассиров, амортизацию программного обеспечения, накладные расходы и другое.

По правилам автомобильных перевозок пассажиров владелец пассажирского терминала за исключением терминалов такси обязан обеспечить выдачу справочной информации по вопросам организации и выполнения автомобильных перевозок пассажиров. Как рассказали в облисполкомах и Мингорисполкоме, расписание движения автобусов можно посмотреть на стендах и электронных табло автовокзалов, а также по телефону. Об отправлении, задержках или отменах рейсов также сообщают по громкоговорящей связи.

— Пассажирам также предоставлена возможность самостоятельно узнать информацию о расписании движения автобусов в регулярном пригородном, междугородном и международном сообщении, стоимости проезда, наличии свободных мест посредством интернет-сайта продажи билетов ticketbus.by, — напомнили в министерстве. — Таким образом, у пассажира есть право выбора: либо получить справочную информацию бесплатно, либо обратиться к специалистам пассажирского терминала и заплатить.

Виктор Ерофеев: Самому последовательному европейцу - 90 лет

Чему мы можем научиться у Юргена Хабермаса.

18 июня исполняется 90 лет ведущему немецкому философу Юргену Хабермасу. Знакомый с его трудами и с ним лично писатель Виктор Ерофеев рассказал («Немецкой волне» https://www.dw.com/ru/виктор-ерофеев-самому-последовательному-европейцу-90-лет/a-49236243) о том, чему мы можем научиться у Хабермаса.

"Философ должен изменять мир", - любит повторять Юрген Хабермас (Jürgen Habermas), крупнейший немецкий философ нашего времени, который 18 июня отмечает свое 90-летие. Эти слова, впрочем, принадлежат Марксу, но Хабермас, поклонник его философского могущества, готов взять их на вооружение.

Хабермас - именно философ, а не просто профессор философии, получивший великое множество званий и наград. Эмоциональность, слегка перекошенные очки, спутанные волосы, нервные руки - такой человек мог бы спокойно, по-свойски, пообщаться с Сократом.

Своими книгами, лекциями, встречами, проходившими от Нью-Йорка до Москвы (он выступал в Москве в 1989 году), Хабермас пытается подготовить мир к лучшему будущему. Он является врагом любых проявлений ненависти, для него способность к диалогу и взаимопониманию культур, сословий, политических партий - лучший признак человечности, основной вклад в создание достойного общества.

Юрген Хабермас - это бескрайний океан знаний, дискуссий, научных переживаний, творческих поисков. Его движение от западного марксизма Франкфуртской школы к "либеральному гуманизму" (как он сам определяет свою нынешнюю позицию) затронуло не только его мировоззрение, но и стало причиной политической конфронтации с оппонентами. Подростком из небольшого города под Дюссельдорфом он вступил в гитлерюгенд и был отправлен в конце войны на "линию Зигфрида" - останавливать с другими мальчишками наступление американцев. Наступление, к счастью остановить не удалось. После 1945 года Хабермас, с корнем вырвавший из себя нацизм, обратился к американскому философскому прагматизму, марксизму и анархизму.

В 24 года он прославился тем, что публично сурово выступил против Мартина Хайдеггера (Martin Heidegger), обвинив его в пропаганде национал-социализма. В 1960-е годы он поддерживал в Германии левые студенческие бунты, но вместе с тем выступал с резкой критикой радикального лидера молодежи Руди Дучке (Rudi Dutschke), назвав его "левым фашистом", провоцирующим полицию.

Будучи многолетним сторонником социал-демократов и отмечая, что во второй половине ХХ века ослаб антагонизм в производственной сфере между предпринимателями и наемными работниками, Хабермас, тем не менее, всегда остро критиковал социал-демократическую партию за отказ контролировать свободный рынок и топ-менеджеров. Он считает, что именно сращивание современного капитализма с бюрократическим социализмом привело к созданию общества потребления и что в результате обществу угрожает опасность попасть под контроль государства.

Важным сочинением неортодоксального марксиста Хабермаса можно считать его популярную работу о психоанализе и герменевтике - "Познание и интерес" (1968). Среди множества других книг я бы отметил "Теорию коммуникативного действия" - уникальный труд по теории и практике человеческого общения, детальное описание всех уровней коммуникации.

Интересны и до сих пор актуальны - в частности, для России - мысли философа о недопустимости повторения ошибок 1914 и 1939 годов, когда, по его мнению, Германия сделала ставку на военную силу по причине своей экономической слабости, не дающей ей возможности применить другие рычаги политического давления.

В последнее время философ активно ищет возможность морального преодоления международного терроризма. Будучи агностиком, он, тем не менее, рассматривает ущербность секуляризированного общества, высказывается против воинствующего атеизма, призывая к синтезу иудейской концепции справедливости и христианской любви - синтезу, который, по его мнению, имеет значение и для мусульманской культуры.

Хабермас выступает как последовательный европеец, ставя своей задачей защиту Евросоюза от политических кризисов и националистической критики. Он хорошо видит слабости еще не окончательно окрепшей системы ЕС, но убежден, что Европа с ее развитой культурой демократии и свободы может состояться в будущем только как единое наднациональное целое. Вот, собственно, и ответ на вопрос, как философ меняет (или, по крайней мере, стремиться изменить) мир. Спасти Европу, противостоять императиву насилия - вот его заявка на преображение действительности.