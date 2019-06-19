Зеленский назначил переговорщиков в Минске 4 19.06.2019, 17:59

Владимир Зеленский

Президент Украины подписал соответствующий указ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в указе от 19 июня, обнародованном на сайте главы украинского государства, пишет korrespondent.net.

Так представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности будет Богдан Бондарь; Игорь Веремей будет уполномоченным в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерия Лутковская назначена в рабочую подгруппу по гуманитарным вопросам, а Александр Моцик - в рабочую подгруппу по политическим вопросам.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не собирается обнародовать дорожную карту относительно минских переговоров до 19 июня, когда состоится следующая встреча переговорщиков в Минске.